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Многим белорусам ограничат выезд из страны

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  • 11.07.2022, 7:34
  • 16,236
Многим белорусам ограничат выезд из страны

Для кого может опуститься «железный занавес».

В Беларуси хотят изменить закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». Соответствующий законопроект был внесен 23 июня правительством. В список документов, на основании которых разрешен выезд или въезд в Беларусь, наконец официально внесут биометрический паспорт. Но это не главные изменения проекта закона, сообщает zerkalo.io.

Запрет для «политических административщиков» и с разрешения КГБ

Основания для запрета на выезд пополнились несколькими новыми пунктами, но примечательны два из них.

КГБ сможет ограничить выезд не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, но и тем чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Он может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается.

Выезд также запретят тем лицам, «в отношении которого ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа».

Ранее должников из Беларуси тоже не выпускали, но это касалось тех, кто уже получил штраф и не оплатил его. Сейчас же выезд запрещен и тем, в отношении которых ведется административный процесс, а решение судом пока еще не принято.

В «правонарушения против порядка управления» входят так хорошо знакомые белорусам «политические» статьи КоАП: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и так далее.

Силовикам (и даже спасателям) — только с разрешения руководства, биометрические паспорта — сдать

Сотрудникам силовых органов можно будет выехать за пределы Беларуси только по согласованию с руководством. Это негласное правило несколько лет действовало и раньше: военным, сотрудникам милиции или Следственного комитета настоятельно рекомендовалось выбирать для отпуска только «дружественные» страны — например, Турцию, Египет, Россию.

В законопроекте эта норма — выезд по согласованию с руководством — узаконена и не только для сотрудников в погонах.

Она будет касаться военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси, а именно:

Вооруженных Сил Республики Беларусь;

органов пограничной службы;

внутренних войск Министерства внутренних дел;

органов государственной безопасности;

транспортных войск;

Службы безопасности президента Республики Беларусь;

Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь;

Следственного комитета;

Государственного комитета судебных экспертиз;

органов внутренних дел;

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля;

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Руководство вправе им отказать в выезде из страны «в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду».

Кроме того, в случае наличия у этой категории лиц биометрического паспорта, на время службы они обязаны передать его в кадровую службу своей организации.

Что же касается госслужащих, то порядок их выезда из Беларуси будет определять правительство.

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