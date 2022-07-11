Белорусского тренера и двух его теннисистов из топ-50 подозревают в договорных матчах 11.07.2022, 12:22

Что известно.

Белорусский тренер по теннису Егор Яцык попал под подозрение в организации договорных матчей в нескольких странах мира с участием спортсменов, которых он раньше тренировал, — россиянина Аслана Карацева (№ 42 в мировом рейтинге) и грузина Николоза Басилашвили (№ 26). Об этом рассказал немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на попавшие в его распоряжение материалы расследования, проведенного Международной федерацией тенниса (ITF).

По информации телеканала, речь идет о как минимум пяти матчах, в которых участвовал Карацев, с необычно высокими ставками букмекеров. Два состоялись в период работы Карацева с Яцыком: в Финляндии в 2019 году и в Казахстане в 2020-м. Подозревают и манипуляции на матче в Штутгарте в июне 2020, там были необычно высокие ставки на поражение. А на матче Уимблдона-2021 с молдаванином Раду Алботом ставки на проигрыш Карацева достигали полумиллиона долларов.

Еще один источник ZDF, тренер из Восточной Европы, имя которого не называется, заявил телеканалу, что Егор Яцык много лет занимался мошенничеством на ставках, работая с людьми из России и Восточной Европы, которые организуют договорные матчи. По словам источника, Яцык ищет молодых игроков, у которых финансовые или психологические проблемы и кого он может убедить деньгами. Анонимный тренер утверждает, что так было и с Карацевым и Басилашвили, которым Яцык якобы предлагал деньги как минимум дважды и именно в критический момент их карьеры, когда у спортсменов были финансовые проблемы и они просели в рейтинге.

Пару месяцев назад стало известно, что в сентябре 2020 года во время турнира «Ролан Гаррос» полиция Франции допросила Яцыка и Караева после показаний теннисисток Альбины Хабибулиной и Ксении Палкиной, дисквалифицированных из-за договорных матчей, но оба были отпущены. От соревнований их так и не отстранили, в отличие от бывшей девушки Карацева Софьи Дмитриевой, которую за «договорняки» дисквалифицировали пожизненно.

Телеканал сообщает, что Аслан Карацев сначала прокомментировал ему ситуацию, но затем отказался от всех своих слов. Орган ITF, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA), от комментариев по поводу расследования ITF отказалось.

Сам тренер Егор Яцык назвал все обвинения необоснованными.

— Немцы опубликовали бездоказательные обвинения, — сказал Яцык в комментарии ТАСС после выхода публикации ZDF. — Лучше бы эти журналисты оценили результат, который у нас с Асланом был в 2021 году. Аслан, чтобы добиться тех результатов, которые у нас были, тренировался с утра до ночи.

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