Телескоп Хаббл сделал удивительно красивые фото созвездия Скорпиона 11.07.2022, 15:29

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Фотофакт.

Космический телескоп Хаббл сфотографировал шаровое скопление Терзан-2 в инфракрасной и оптической частях спектра, пишет «Новое время».

Созвездие Скорпиона — южное зодиакальное созвездие, расположенное между Стрельцом на востоке и Весами на западе. Оно полностью находится в галактике Млечный Путь.

Обсерватории Хаббл удалось запечатлеть яркое скопление звезд в созвездии Скорпиона с помощью инструментов Advanced Camera for Surveys (ACS) и Wide Field Camera 3 (WFC3).

«Несмотря на наличие только одного главного зеркала, конструкция Хаббла позволяет использовать несколько инструментов для осмотра астрономических объектов», — пояснили исследователи.

Каждый из этих инструментов содержит множество зеркал, которые обеспечивают хорошее качество фото даже с учетом несоврешенства главного зеркала.

В конечном счете, исследователи получают удивительно подробные яркие фото звезд из разных галактик.

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