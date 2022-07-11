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В США рассказали, какие страны помогают Беларуси и РФ обходить санкции

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  • 11.07.2022, 16:25
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В США рассказали, какие страны помогают Беларуси и РФ обходить санкции

В Минфине США призвали усилить за ними контроль.

В Минфине США опубликовали список стран, из которых попавшие под западные санкции товары могут попадать в Россию и Беларусь, и призвали усилить за ними контроль, пишет «Зеркало».

В число «перевалочных пунктов» для отправки в Россию и Беларусь подсанкционного экспорта вошли Грузия, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, ЮАР, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

Два подразделения Минфина США — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности — призвали финансовые учреждения «проявлять бдительность в отношении попыток физических или юридических лиц уклониться от экспортного контроля», установленного из-за вторжения России в Украину.

При этом подчеркивается, что подлежащие контролю товары могут законно экспортироваться в эти страны в качестве сырья, однако их дальнейший ввоз в Россию или Беларусь «за счет дополнительных перевалочных пунктов» в ряде случаев запрещен.

В категорию товаров, вызывающих особую озабоченность, Минфин США включил технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование и т.д.

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