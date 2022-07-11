Лукашисты собираются проложить сеть просек в Полесском радиационном заповеднике 4 11.07.2022, 22:11

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Работы обойдутся в $680 тысяч.

Белорусские «власти» собираются проложить сеть просек в Полесском радиационном заповеднике. Все работы обойдутся в 680 тысяч долларов, которые возьмут из бюджета Союзного государства. Под видом обеспокоенной белоруски журналистка «Зеркала» позвонила в заповедник, чтобы узнать подробности этой идеи.

Как сказали в заповеднике, «кардинально положения дел» это решение «не меняет»:

— Основная причина — это доступность к пожарам. В целом оно дает возможность и снизить их, и получить доступ к ним людей. Кроме этого, повышается оперативность не только в принятии решений по ликвидации пожаров, но и в обеспечении охранных мероприятий.

В заповеднике объяснили, что определенная сеть просек на территории заповедника уже создана ранее. Сейчас примерно такую же площадь просек планируют «доработать»

— При этом она не будет новой: просто будут расширяться площади старых просек. Этот план был разработан еще в 2015 году: он предусматривал расширение этих разрывов, чтобы можно было оперативнее реагировать на ситуацию, — рассказал специалист.

Он также добавил, что в заповедной зоне существуют доаварийные посадки.

— Поэтому помимо того, что он является колоссальным аккумулятором радионуклидов, заповедник — это еще и потенциальный источник аккумуляции легко горящих материалов. Здесь их содержится на 20−30% больше, чем в местах, где ведется пользование. Эти доаварийные посадки были простыми по структуре, поэтому сейчас они — просто пороховая бочка. Для того, чтобы за всем этим следить, и создается такая инфраструктура. Поэтому то, что здесь будут разводиться какие-то небольшие объемы… Хуже не станет. Вся эта работа идет с 1990-х годов. Это все имеет комплекс причин: и в радиационном плане, и в сфере предотвращении трансграничных пожаров. И границу охранять нужно.

— Не будут ли эти работы влиять на радиационный фон?

— Нет, никакой опасности это не таит. Это все происходит там, где радионуклиды меньше переносятся на другие территории.

— А куда будут отправлять срубленные деревья?

— Что-то пойдет на захоронение, а на малых участках, возможно будет использоваться для внутренних нужд заповедника, — ответили в заповеднике.

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