«Идешь к «восьмерику» — сотруднику КГБ, который закреплен за частью» 10 12.07.2022, 7:54

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Как некоторым белорусам уже запрещают выезд за границу.

Ограничения на выезд за границу хотят узаконить для силовых структур, МЧС и даже гражданских, которые работают в этих органах. Между тем, негласное правило просить разрешения у руководства на выезд у силовиков действовало и раньше. Так, им не рекомендовали выезжать, к примеру, в ЕС и США, а посещать «дружественные» страны — Турцию, Египет, Россию.

Журналисты zerkalo.io спросили у бывших и действующих сотрудников, как они ездили за границу раньше и изменят ли что-то в их жизни новые ограничения.

Армия: «Министр обороны спускает вниз рекомендации по посещению разных стран»

Владислав (имя изменено) — лейтенант. Служит в одной из воинских частей Беларуси. Недавно закончил Военную академию. По его словам, чтобы военному выехать за границу, необходимо написать рапорт на имя командира части. Если речь идет о студентах академии, то на имя начальника факультета.

— Затем надо идти к так называемому «секретчику». Это тот человек, который заведует секретными документами либо части, либо учебного учреждения, — рассказывает военнослужащий. — Там берешь специальный бланк. Уже с ним идешь к «восьмерику» — сотруднику КГБ, который закреплен за определенной частью. Там — беседа, после которой на бланке он должен поставить свою подпись. Возвращаешься к «секретчику», который подписывает бланк. Затем нужно, чтобы его подписали твой непосредственный командир и начальник части или учреждения образования. При этом заранее нужно уточнить, в какие страны сейчас разрешен выезд, а в какие нежелательно ехать. Как узнать? Надо следить за политической ситуацией, можно ориентироваться по новостям. Исходя из ситуации, министр обороны спускает вниз рекомендации по посещению разных стран военнослужащими. Но это, читай, не рекомендации, а руководство к действию.

Михаил (имя изменено) уволился из армии в 2021 году по окончанию контракта.

— Могу рассказать, как все происходило по состоянию на середину 2021 года. Но, уверен, что даже если и были какие-то изменения, то общие принципы остались такими же, — считает бывший военный. — Они установлены приказом министра обороны, в соответствии с которым каждый военнослужащий, допущенный к государственным секретам (а их абсолютное большинство), планируя выезд за границу, должен заблаговременно подать рапорт об этом по подчиненности на имя командира воинской части. При этом нужно проходить инструктаж в структурном подразделении части, на которое возложены функции по защите государственных секретов.

— Обычно это формальность — работники дают указание не болтать лишнего, не рассказывать иностранцам о том, что ты военнослужащий, например, — продолжает Михаил. — Также нужно пройти инструктаж у сотрудника военной контрразведки, который закреплен за твоей воинской частью. С ним беседа может быть продолжительная, но смысл такой же. Бывали и случаи, когда контрразведчики не согласовывали выезд «ненадежным военнослужащим». После возвращения из-за границы военнослужащий также пишет рапорт своему непосредственному начальнику. Указывает, что за период нахождения за пределами страны не имел контактов с иностранными гражданами, и они не проявляли интерес к его служебной деятельности.

— А что по поводу гражданского персонала?

— Гражданский персонал, работающий в воинских частях, делится на две категории — те, кто не имеет допуска к государственным секретам. Это, например, повара, электрики, слесари, операторы котельных. И те, кто имеет такой допуск. Например, делопроизводители. Порядок выезда за границу, как у военнослужащих обязателен и для гражданского персонала, но только в том случае, если работник имеет допуск к госсекретам. После возвращение гражданский сотрудник пишет заявление наподобие рапорта военнослужащего. Если работник не имеет допуска, ограничений по выезду у него нет.

Также Михаил рассказывает, что в воинские части иногда рассылаются телеграммы из Министерства обороны с информацией о запретах или ограничениях на выезд в некоторые страны в определенный период времени:

— Это обычно связано с имеющимися международными конфликтами или внутренними проблемами в самих странах. Например, в прошлые годы несколько раз ограничивали выезд в Украину. Несоблюдение порядка выезда за пределы страны является серьезным нарушением. По таким фактам проводятся расследования. После чего виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности, если в их действиях нет состава административного правонарушения или преступления.

Еще один бывший военный — Сергей (имя изменено) рассказывает, что и 10 лет назад, когда он проходил службу по контракту, надо было писать рапорт начальству, чтобы выехать за границу.

— Такие заявления надо было оставлять перед любым отпуском или даже выходным, если удаляешься на расстояние более 30−40 км от расположения части, — вспоминает собеседник. — Но здесь могли быть разные особенности — где-то, может быть, надо было писать рапорты только на выезд за границу. Из стран, в которые можно ехать, стандартно: Россия и все «дружественные» страны. Например, я помню, это были Казахстан, Узбекистан, а также другие, с которыми у нас хорошие дипломатические и военные отношения. Но список время от времени, конечно, меняется. Так, например Украина из дружественной страны, которой она была лет 10 назад, стала только с разрешения начальства.

— Иногда, чтобы начальство не было в курсе, люди в безвизовые страны через Москву летали, — говорит Сергей и добавляет, что с точки зрения безопасности такие разрешения — это нормально. — Правильно, чтобы начальство знало, где находятся сотрудники, особенно те, у кого есть допуск к секретным документам. Поэтому нет смысла поднимать панику или негодование по поводу разрешения выезда за границу военных или сотрудников спецслужб.

Таможня: «До 2020 года все было проще»

Выезд за границу на уведомительной основе был (и есть) и у сотрудников таможни.

— Выезд сотрудников таможенной службы регулируется внутренними документами. Есть соответствующие приказы, — рассказывает читатель, который до недавнего времени работал в таможне. — Все выглядело так: написал заявление, указав, куда хочешь ехать, с какой целью и временной промежуток, начальнику на подпись и езжай. На выезд в РФ также нужно было писать заявление. До 2020 года все было проще. Уведомил — и поехал, можно было и не дожидаться подписи начальника. Затем все ужесточилось и без подтвержденного письменного согласования начальника никто никуда не выезжал. В Украину, Литву, Польшу, и Латвию либо не подписывали, либо подписывали с большой неохотой.

МЧС: «Ты просто подписываешь документ о неразглашении государственной тайны»

Матвей (имя изменено) служил в одном из подразделений МЧС в Минске до 2019 года. Мужчина рассказывает, что уже тогда сотрудникам спасательной службы обязательно нужно было составлять письменный рапорт на разрешение выехать за границу.

— Рапорт писался на имя начальника подразделения. Чаще всего это была просто формальность, — объясняет наш собеседник. — Ты просто подписываешь документ о неразглашении государственной тайны. Хотя спасатели никакой гостайной и так не владеют, но тем не менее, надо было подписать. Потом составляешь рапорт. Например, пишешь: «Прошу разрешить выезд в такую-то страну в целях туризма в период отпуска с такого числа по такое».Такой рапорт был не нужен только для России. Во все остальные страны нужен.

— В Европу у нас отказов не было. В 2018 начали неофициально отказывать сослуживцам в выезде в Украину, хотя ранее таких проблем не было. При отказе ссылались на то, что якобы СБУ вербует сотрудников МЧС для своих целей. Гражданским получать такие разрешения на выезд не надо было, — заключает Матвей.

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Милиция: «Кто сделает биометрический паспорт — обязан будет сдать его в подразделение»

Минчанин Николай (имя изменено) уволился из милиции в 2020 году. Он рассказывает, что правоохранители могли выезжать за границу, но опять-таки обязательно нужно было получить разрешение начальника ГУВД. И, признается: когда работал в милиции, рапорт на выезд подписывали без проблем.

— Единственное, что иногда просили предоставить билеты или чеки, что ты действительно был в той стране, про которую упоминал в рапорте, — вспоминает Николай. — Под запретом были только спорные непризнание территории. Например такие как Абхазия. Если там был запрет — официальный, то по Украине после 2014 года был скорее негласным. Однако, насколько я знаю, многие мои коллеги ездили туда отдыхать. Что касается Европы, то на моей памяти не было такого, чтобы сотруднику отказали. Наверное, только если он пытался поехать на несколько дней, например в Польшу, во время праздников. Всегда на такие даты как, например, рождественские каникулы, вводят усиления. Усиленный вариант несения службы подразумевает запрет на выезд за пределы гарнизона. Ну или на усмотрение руководителя. В такие периоды могли отказать и от страны это не зависит.

— За выездами без рапорта был контроль. Например, собирали паспорта на проверку — нет ли там «несанкционированных» штампов, которые ставятся при въезде в другую страну. Сверялись с рапортами. Если его не было, а сотрудник выезжал — были проблемы, лишение премий, взыскания и так далее, — отмечает Николай.

При этом Николай говорит, что его коллегам, которые продолжают работать в правоохранительных органах, поручили в ближайшее время получить ID-карты, а загранпаспорта необходимо будет сдать в отдел кадров на хранение.

— И выдавать их будут только для поездок за границу и другим уважительным причинам, — объясняет мужчина.

Эту информацию подтверждает и еще один наш читатель — действующий сотрудник милиции из Минска. Он рассказывает, что сотрудникам довели информацию: надо сделать ID- карты, биометрический паспорт — сдать в отдел кадров.

О похожей ситуации рассказал и сотрудник Департамента охраны в Минской области:

— Кто сделает биометрический паспорт — обязан будет сдать его в подразделение. Храниться он будет в сейфе в отделе кадров. Выдача — по мотивированному рапорту.

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