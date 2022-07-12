В Подмосковье казак на тренировке случайно зарубил шашкой атамана 33 12.07.2022, 8:11

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иллюстрационное фото: pixabay.com

Казак пытался разрубить пластиковую бутылку, но что-то пошло не так.

В Подмосковье на тренировке по спортивной рубке один из казаков случайно убил шашкой атамана, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, погибший — атаман «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» Сергей Капитонов.

В причинении смерти по неосторожности обвинили 64-летнего местного жителя. По данным следствия, 10 июля во время тренировки по казачьей спортивной рубке в подмосковном поселке Северный обвиняемый пытался разрубить пластиковую бутылку, установленную на деревянной стойке, но не заметил приближающегося сзади атамана и нанес ему казачьей шашкой удар в грудь. Тот скончался на месте.

Обвиняемый признал свою вину, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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