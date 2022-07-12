В небе над Новой Зеландией появилась необычная красная дуга 1 12.07.2022, 8:50

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фото: Martinis et al. / Geophysical Research Letters

Ученые предполагали, что такое может быть, но увидели уникальное явление впервые.

Астроному из Новой Зеландии удалось зафиксировать необычное явление – во время полярного сияния над страной в небе возникла красная дуга. Ранее специалисты предполагали то, что такие явления могут происходить, но теперь они получили неопровержимые доказательства того, что непосредственно во время полярных сияний могут происходить странные вещи. Это может предоставить новую информацию относительно того, что же происходит в пространстве вокруг Земли непосредственно во время геомагнитного шторма.

Об этом сообщат Express.

Полярные сияния могут появляться не только в Северном, но еще и в Южном полушарии. Они становятся результатом взаимодействия магнитосферы нашей планеты с потоками заряженных частиц, излучаемых Солнцем. Данные явления становятся более сильными под влиянием магнитных бурь.

Ян Гриффин во время очередной магнитной бури смог зафиксировать крайне необычное преобразование полярного сияния над Новой Зеландией. Оно превратилось в дугу красного цвета. Физики назвали необычное явление красной дугой полярного сияния. Это был первый раз, когда ее существование удалось подтвердить. Стоит отметить, что красная дуга вскоре перешла в очень тонкую дугу бело-голубого цвета. Причиной этого является увеличение скорости теплового излучения. О нем впервые узнали всего пять лет назад.

Дуги могут напомнить наблюдателям стандартные полярные сияния, но на самом деле они возникают в результате совершенно других физических процессов. Американские ученые, Беа Галлардо-Лакур из Центра космических полетов NASA имени Годдарда и Карлос Мартинис из Бостонского университета провели тщательный анализ снимков, предоставленных новозеландским ученым. Также они провели их сравнение с теми изображениями, которые были получены с помощью спутников, а также разных наземных телескопов. Исследование продемонстрировало, что в верхних слоях атмосферы солнечная плазма может менять некоторые свои свойства.

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