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Охлобыстин извинился перед Макаревичем

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  • 12.07.2022, 9:18
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Охлобыстин извинился перед Макаревичем
Иван Охлобыстин

Скандальный российский актер начал каяться перед некоторыми известными людьми.

Некогда популярный актер-украинофоб Иван Охлобыстин, который намеревался поехать воевать в Украину и заявлял, что будет всех убивать, неожиданно решил покаяться перед музыкантом Андреем Макаревичем, который поддержал Украину в войне с Россией, пишет glavred.info.

Охлобыстин говорит, что с некоторыми артистами ему удалось установить нейтральные отношения, после аннексии Крыма и военного вторжения России в Украину. По его словам, с кем-то даже пришлось поругаться. Например, с Андреем Макаревичем, который в последнее говорит правду о россиянах и убийствах украинских граждан.

"К сожалению, я успел нахамить Макаревичу, но позже извинился. Политика политикой, но возраст и заслуги никто не отменял. И ради Макаревича "до", я готов терпеть Макаревича "после". Такая же история с Борисом Гребенщиковым, Артемом Троицким, Юрием Шевчуком и Земфирой. Я их всех любил и продолжаю любить "до", бесконечно печально, что их уже не будет со мной "после". Разве что для Земфиры все-таки сделаю исключение. Она женщина. Перед женщинами я бессилен", — размышляет о своих отношениях с коллегами сказал Охлобыстин.

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