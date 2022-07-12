МВД прокомментировало запрет на выезд из страны для многих белорусов

МВД прокомментировало запрет на выезд из страны для многих белорусов2
- 12.07.2022, 11:26
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Режим всерьез задумался о закрытии границ.
Правительство подготовило проект закона, предусматривающий ограничения на выезд для определенных групп граждан. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун в эфире телеканала «Беларусь 1» подтвердил, что идет работа в этом направлении, пишет zerkalo.io.
«Вводятся дополнительные основания и ограничения права гражданина Республики Беларусь на выезд за границу — это в интересах нацбезопасности. Но это временные ограничения. И они будут действовать в течение 6 месяцев. Право гражданина может быть ограничено, если он привлечен к административному нарушению в области порядка управления. И для того, чтобы обеспечить взыскание штрафа», — сообщил Бегун.
Напомним, вчера был опубликован обзор законопроекта, подготовленного правительством. Его главные новшества:
КГБ сможет ограничить выезд не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, но и тем чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Он может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается.
Выезд также запретят тем лицам, «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа». В «правонарушения против порядка управления» входят «политические» статьи КоАП: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и так далее.
Военнослужащим, сотрудникам, работникам и лицам гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси можно будет выехать за пределы Беларуси только по согласованию с руководством. Кроме того, в случае наличия у этой категории лиц биометрического паспорта, на время службы они обязаны передать его в кадровую службу своей организации.