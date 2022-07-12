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Лукашисты засекретили еще одну статистику по ситуации в экономике

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  • 12.07.2022, 13:03
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Лукашисты засекретили еще одну статистику по ситуации в экономике

Что спрятали на этот раз.

Министерство финансов перестало публиковать пресс-релизы об исполнении бюджета и удалило с сайта отчеты за предыдущие месяцы этого года. Когда ведомство снова будет отчитываться о поступлениях в казну и расходовании денег налогоплательщиков, там не знают, пишет «Зеркало».

На сайте Министерства финансов пропали пресс-релизы об исполнении бюджета, которые ранее публиковались каждый месяц. К примеру, данные за прошлый год по-прежнему доступны. В этих отчетах была информация о бюджете сектора госуправления, куда входят республиканский и местные бюджеты, а также ФСЗН.

Информировать население о том, как власти расходуют бюджетные деньги, пока не будут, рассказали в министерстве нашей читательнице, которая пыталась выяснить причины исчезновения данных о бюджете. «Пока эта информация не будет появляться на сайте», — ответили ей в министерстве, уточнив, что не могут пояснить, когда и в каком виде эти отчеты снова появятся на сайте (запись разговора есть в редакции).

Оперативно связаться с пресс-службой Минфина журналистам не удалось.

Напомним, бюджет страны в основном формируется за счет налогов. В этом году планировалось, что налоговые доходы составят 88,8% консолидированного бюджета. В прошлом году поступления от налогов в республиканский бюджет составили 83,6% от всех доходов. То есть власти в прямом смысле слова скрыли информацию о том, как тратят деньги налогоплательщиков.

Из последнего доступного отчета было видно, что на 1 июня дефицит бюджета составил 1,12 млрд рублей, а по итогам года он прогнозировался в размере 4,3 млрд рублей.

Это далеко не первый случай сокрытия статистических данных, власти и госструктуры начали активно закрывать информацию с момента введения отраслевых санкций против Беларуси в июне прошлого года. Вскоре после этого недоступной стала статистика по внешней торговле подсанкционными товарами. В июне этого года Белстат перестал публиковать детальную информацию о внешней торговле.

Но еще раньше, в период пандемии коронавируса, Белстат перестал рассказывать общественности о ситуации с рождаемостью и смертностью в Беларуси.

Нередко от большого количества скрытой статистики и отчетности о деятельности госструктур страдают сами власти, потому что, не имея представления об общей картине в стране, начинают принимать больше неверных решений, в том числе достаточно критичных.

— Сокрытие плохих новостей ведет к большему экономическому оптимизму. В итоге потребительский спрос падает не так сильно или инвестиционная депрессия оказывается не такой глубокой, как могла бы в ситуации, когда из каждого утюга говорят, что все плохо. Плюс мы не знаем, что происходит в связи с санкциями, но если предположить, что нам удается их обходить, то в интересах правительства скрыть это в статистике, чтобы никто не догадался и не перекрыл используемые пути, — комментировала «Зеркалу» ранее академический директор BEROC (Киев) Катерина Борнукова.

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