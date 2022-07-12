Возле устья Дуная образовался затор из сотни судов 12.07.2022, 21:15

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Многие из них идут в Измаил и Рени.

После того, как по Дунаю начали прибывать иностранные суда за украинским зерном, возле устья Быстрое реки образовался затор. Это следует из данных сервиса marinetraffic.

По состоянию на 20:00 в очереди стоят несколько десятков кораблей. Многие из них идут в Измаил и Рени.

Тем временем, в Мининфраструкткуры вечером в 12 июля сообщили, что уже 16 торговых судов уже прошли устье Быстрое. Еще более 90 судов ждут на рейде Сулинского канала. Всего на рейде румынского канала Сулина находятся 135 кораблей.

При этом отмечается, что пропускная способность этого канала позволяют принимать только четыре судна при потребности не менее судов судов в день.

"Параллельно с этим мы ведем переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии относительно увеличения количества прохождений через Сулинский канал", - отметили в Мининфраструктуры.

Там также ожидают, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано, а ежемесячный экспорт зерна увеличится на 500 тысяч тонн.

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