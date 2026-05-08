8 мая 2026, пятница, 1:07
Медведев считает «незаконным» существование единой Германии

  8.05.2026, 0:40
Дмитрий Медведев

По его словам, у современной Германии нет «достаточной правовой основы».

Германия взяла курс на милитаризацию и стремится к реваншу за поражение во Второй мировой войне, утверждает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своей статье для российского государственного телеканала RT, опубликованной в четверг, 7 мая, он резко раскритиковал правительство ФРГ и заявил, что современная Германия «не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования», пишет «Немецкая волна».

По словам Медведева, воссоединение Германии в 1990 году прошло без «свободного волеизъявления граждан» посредством референдума и стало фактическим «поглощением» ГДР со стороны ФРГ. «Правовая основа немецкой государственности очень зыбкая», - утверждает политик, подчеркивая, что «все, что случилось с момента начала объединения ФРГ и ГДР», можно при желании счесть юридически ничтожным.

Однако, по мнению экспертов, референдум о воссоединении не был необходим ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения немецкой конституции, омечает агентство dpa. Воссоединение Германии, разделенной после Второй мировой войны, состоялось 3 октября 1990 года на основании парламентских решений, принятых как в Восточной, так и в Западной Германии. ГДР присоединилась к ФРГ в соответствии со статьей 23 Основного закона, предусматривающей распространение действия конституции ФРГ на другие части Германии после их присоединения.

Дмитрий Медведев также обвинил Берлин в «откровенном саботаже» своих международно-правовых обязательств на фоне «реваншистского курса». Он пояснил, что речь идет об открытии в октябре 2024 года нового военно-морского штаба НАТО в Ростоке (CTF Baltic - Commander Task Force Baltic). По его мнению, размещение данного штаба на территории бывшей ГДР является нарушением договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», заключенного между ФРГ и ГДР при участии СССР, США, Великобритании и Франции 12 сентября 1990 года.

«Нарушение принципа pacta sunt servanda (с латинского «договоры должны соблюдаться». - Ред.) в подобном случае может повлечь недействительность самого договора. А это ставит под сомнение правосубъектность современного германского государства. Что это будет значить для ФРГ, даже страшно представить!» - заявил зампред СБ РФ.

Между тем, напоминает агентство dpa, правительство ФРГ уже неоднократно указывало, что в случае со штабом в Ростоке речь идет о национальном военном объекте под немецким командованием, в котором работает и персонал из других стран.

А посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) в ответ на критику Москвы заявлял, что создание CTF Baltic, главной задачей которого является координация действий союзников по НАТО в акватории Балтийского моря, не нарушает договор «два плюс четыре». По его словам, штаб-квартира в Ростоке впредь будет состоять из немецких военнослужащих, а также иностранных военнослужащих, проходящих там службу по ротации, и офицеров связи - так же, как это происходит и сейчас. «Направление подразделений ВС Германии в структуры НАТО прямо разрешается договором «два плюс четыре», в том числе на территории бывшей ГДР и Берлина», - пояснял Ламбсдорфф .

Политик пригрозил мерами за «приближение ФРГ к ядерному оружию»

Кроме того, Медведев предостерег Германию от получения собственного ядерного оружия. «Даже близкое приближение Германии к ядерному оружию - это несомненный casus belli (формальный повод для объявления войны - Ред.), дающий возможность обратиться ко всем содержащимся в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания мерам реагирования», - написал он.

У ФРГ нет собственного ядерного оружия, но на ее территории размещены американские ядерные боеголовки. При этом канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и его правительство неоднократно категорически исключали возможность появления у Германии собственного ядерного оружия.

