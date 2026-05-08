8 мая 2026, пятница, 2:40
На въезде в Будслав установили знак с изображением Девы Марии

На въезде в Будслав установили знак с изображением Девы Марии

Фотофакт.

Заметный въездной знак установили в Будславе. Мядельское ЖКХ выполнило эту работу как часть благоустройства агрогородка, которое масштабно ведется в этом году, и опубликовало фото на местных ресурсах, пишет Katolik.life.

На въездном знаке изображены образы костела и иконы Матери Божией Будславской, которая находится в Национальном санктуарии. Знак установлен вблизи храма — с одной из сторон, с которой к костелу подходят паломники во время ежегодного фэста. В этом году он пройдет 3‑ 4 июля.

Тем временем продолжается сбор пожертвований на ремонтно-реставрационные работы в самом храме.

