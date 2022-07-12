В МТБанке перестанут проводить платежи в евро для юрлиц 1 12.07.2022, 22:53

Кого это коснется.

С 15 июля МТБанк не сможет проводить платежи в евро для юрлиц за пределы Беларуси, сообщает Myfin.by со ссылкой на свои источники. В МТБанке подтвердили порталу эту информацию и рассказали, кого это коснется, а кого не затронет.

Как объяснили в банке, проблемы связаны с ужесточением комплаенс-политики европейских банков. МТБанк перестанет проводить платежи за пределы Беларуси (за исключением Польши) с 15 июля. Ограничения не коснутся переводов физлиц, платежей внутри Беларуси и работы карточек банка, включая валютные карты.

Таким образом, юрлица после этой даты не смогут получить или отправить платеж в евро за пределы Беларуси, исключая платежи в Польшу (здесь все работает, как прежде).

Также в банке добавили, что с 11 июля отменены комиссии за валютные платежи внутри Беларуси в евро и долларах. Действуют платежи в российских рублях, казахстанских тенге, польских злотых и китайских юанях.

МТБанк сейчас прорабатывает вопросы партнерства для открытия новых корреспондентских счетов.

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