Астрономы нашли одни из самых неуловимых атомов во Вселенной 1 13.07.2022, 15:27

Открытие сделали канадские ученые.

Астрономы из Университета Торонто обнаружили, как распределяется плотный горячий газ, за которым тяжело наблюдать.

В Торонто Хинкс возглавил международную группу ученых, которая нашла нити рассеянного горячего газа длиной около 40 млн световых лет между двумя скоплениями галактик, пишет «Хайтек».

Галактики производят большую часть видимого света во Вселенной, но в них находится менее 10% всех атомов в космосе. Остальная часть содержится в космической паутине в виде газа: он настолько рассеян, что на кубический метр пространства приходится не более одного атома.

Хинкс и его сотрудники использовали архивные данные со спутника Planck и более свежие данные с телескопа Атакама (ACT). На основе них авторы выяснили, как этот газ распределяется в разных областях космоса.

Они также использовали данные из исследования темной энергии, чтобы идентифицировать почти 1 000 скоплений галактик, где есть плотный горячий газ. Дальше авторы объединили эту информацию с данными Planck и ACT и выяснили, что газ есть не только в скоплениях, но и в нитевидных узорах, которые идут от них.

Ожидается, что они содержат большое количество диффузного газа.

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