Назван напиток, который оздоровит и омолодит весь организм 1 14.07.2022, 22:07

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Гениально и просто.

Лук — это концентрат биологически активных молекул, но ценнейшую его часть мы обычно выбрасываем, пишет «Новое время».

Вы можете рассмеяться, когда я вам скажу, что у нас есть особый напиток, который делает все тело здоровым и молодым. Этот напиток ничего не стоит, но имеет такой мощный восстанавливающий эффект, которому позавидовали бы все распиаренные матчи, ройбуши и комбучи вместе взятые.

Улисс Симпсон Грант, американский военный и полководец (а также 18 президент Америки) любил говорить, что без лука не поведет войско в наступление.

Лук считается овощем здоровья, мы плачем, когда нарезаем его в салат. Его добавляют в блюда в небольшом количестве, потому что он — концентрат биологически активных молекул. Но это мякоть лука.

Целебная луковица

А золото, то мегаценное, что есть в этом овоще — его шелуху, мы бездумно выбрасываем: только в Европе — полмиллиона тонн в год.

Именно в луковой шелухе есть уникальные сочетания чрезвычайно ценных веществ:

— фруктанов;

— кверцетина (33мг/100г) и кемпферола (2,4-4,5мг/100г);

— органической серы.

Уникальное трио силы

Фруктаны являются пребиотиком, который питает ценную микрофлору кишечника. А также усиливает активность иммунных клеток, способствует выработке антител, и таким образом укрепляет иммунную систему, а также облегчает адаптацию к гипоксии (дефициту кислорода) детей, часто болеющих простудными заболеваниями.

Кверцетин — один из самых мощных антиоксидантов: восстанавливает активность витамина С, глутатиона и токоферолов, предотвращает переход адреналина в токсический адренохром, оказывает антистрессовое действие. Его антиоксидантная активность на несколько порядков выше, чем у зеленого чая и красного вина.

Кверцетин оказывает противовоспалительное действие (блокирует чрезмерную активность воспалительных молекул).

Напиток из луковой шелухи выводит излишки натрия и хлора из организма, оказывает противоотечный эффект. Это очень важно для людей с артериальной гипертензией (высоким давлением).

Он улучшает состояние капилляров и всех сосудов, уменьшает их ломкость и проницаемость. С возрастом капилляры запустевают, ухудшается их структура и развивается гипоксия. У людей с сахарным диабетом напиток из луковой шелухи усиливает устойчивость капилляров к повреждающему действию гипергликемии (избытка сахара крови).

Он обладает антиаллергическим эффектом (блокирует производство гистамина) и нормализует уровень холестерина (уменьшает накопление «плохого» холестерина в стенках сосудов и тем самым предотвращает инсульты и инфаркты). Улучшает работу сердечной мышцы (мокарда) — способствует выработке энергии в клетках миокарда и улучшению кровообращения, что очень полезно при сердечной недостаточности. Уменьшает риск образования тромбов. Ускоряет заживление ран. И даже уменьшает риск развития рака. Противораковый эффект связан с активацией гена р53 — этот ген заставляет «самоубиваться» роковые клетки (этот процесс называется апоптозом). Уменьшает риск рака яичников, молочной железы, кишечника, мозга. А еще улучшает состояние эпителия бронхов, оказывает муколитическое и отхаркивающее действие.

Кверцетин уменьшает образование лейкотриенов — веществ, которые имеют в 1000 раз более сильное воспалительное действие, чем гистамин, и могут провоцировать развитие бронхиальной астмы.

И один из излюбленных пунктов многих читателей: кверцетин способствует снижению массы тела. Помогает нормализовать обмен веществ, снизить инсулинорезистентность и снизить массу тела у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).

Рецепт напитка украинской победы

Одну столовую ложку порезанной луковой шелухи заливают одним стаканом кипятка и кипятят под крышкой на очень слабом огне 5 минут. Охлаждают и настаивают 2 часа. И сразу пьют. Достаточно одного стакана, можно во второй половине дня. Как долго употреблять? Неограниченно, с небольшими перерывами.

Наши предки на протяжении поколений использовали растения, которые давали им силу и здоровье, а современная наука подтверждает это.

Наше здоровье — это тоже оружие. Сильные телом, верой и духом мы победим!

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