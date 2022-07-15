закрыть
15 июля 2022, пятница, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тюрьма для четверых, включая младенца

14
  • Ирина Халип
  • 15.07.2022, 12:06
  • 4,612
Тюрьма для четверых, включая младенца

Понятия «меньшее зло» не существует. Зло можно только уничтожить.

Я не буду сегодня писать ни о Катерине Андреевой, ни о Дмитрии Дашкевиче. Да, приговоры чудовищны. Да, гнев и ненависть при каждом известии о новом тюремном сроке переполняют, как и прежде, и невозможно к этому привыкнуть. Да, подсчитываю вместе со всеми, сколько времени Дмитрий Дашкевич провел за решеткой. Но для меня самая невыносимая новость за последние дни – это три года «домашней химии» для Анастасии Дашкевич. Потому что ее восприняли почти как радостную.

Многие вчера действительно обрадовались тому, что Анастасию не арестовали: уфф, какая удача, мать четверых детей, младшему из которых всего три недели, не пойдет за решетку, а останется с детьми в благоустроенной квартире с горячей водой. Будет себе сидеть дома, детей воспитывать, мужа ждать. Выглядит почти уютно, правда? На самом деле «домашняя химия» в ее ситуации – это ад.

Тем «домашним химикам», которые работают, милиция предоставляет время выхода из дома только в рабочие дни и в тех пределах, которые необходимы для того, чтобы добраться на работу и с работы. Тем же, кто не работает – то есть и Анастасии, - органы надзора устанавливают лишь два часа в день для выхода из дома. Считается, что взрослому человеку этого более чем достаточно. В магазин, на почту, в аптеку, даже на базар успеваешь. В выходные и праздники выход из дома запрещен вообще.

А теперь представьте себе мать четверых детей, включая младенца. В выходные и праздничные дни дети лишаются возможности погулять. Свежий воздух – только в рабочие дни. И то не всегда. А если очередь в детской поликлинике, и до назначенного времени домой не попадешь? Это нарушение режима. А если ребенок заболел вечером, и нужно срочно бежать в аптеку, хотя два часа на личные дела уже закончились? Это нарушение режима. А если режутся зубы, или просто младенец беспокоится и плачет, а успокаивается и засыпает только когда его вывозишь в коляске и катаешь по улицам (у каждой матери найдется сотня подобных «лайфхаков» и историй)? Это нарушение. А если детей четверо, и все маленькие, как у Анастасии? Это гарантированные сплошные нарушения. Кстати, два нарушения – основание для пересмотра наказания. В сторону ужесточения, разумеется.

Даже если допустить, что в какой-то счастливый день все дети спокойны и здоровы, и даже заснули – тут начинаются новые испытания. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции имеют право приходить к отбывающему «домашнюю химию» в любой день и в любое время суток, даже по ночам, и сколько угодно раз. По ночам, кстати, они особенно любят приходить. И женщина, которая находится ночью в доме с маленькими детьми, без всякой защиты, обязана открывать дверь на любой звонок в дверь и слова «откройте, милиция». И, конечно, можно лишь представить себе, как будут реагировать дети на ночные звонки в дверь. Все знают, что проснувшийся среди ночи напуганный ребенок может потом и не заснуть. А проверки бывают и каждый день. Вспомните основательницу ивьевского музея национальных культур Регину Лавор, отбывающую такой же «химический» срок сейчас. Однажды она насчитала за месяц 23 проверки. Приходили и по ночам, и несколько раз за ночь. И это в небольшом райцентре, где милицейские штаты не так раздуты, как в столице. Здесь же к услугам домашнего зека и районная милиция, и городская, и департамент охраны, и ППС, и участковые, и совместные патрули, и внутренние войска. Могут себе позволить роскошь не оставлять без внимания ни на день.

А еще у милиционеров есть такое развлечение для отбывающих «домашнюю химию»: приехать ночью и забрать человека на алкогольное освидетельствование. Причем формально они имеют на это полное право: при этом виде наказания запрещено употребление алкоголя, и время от времени таким вот нехитрым способом – «собирайтесь, гражданка, проедем с нами» - они контролируют, не хлопнула ли рюмашку поднадзорная, пока находилась вне зоны действия всевидящего ока. Но главное, конечно, удовольствие: наблюдать, как сонная женщина лихорадочно собирается, пытаясь понять, куда и зачем ее везут и вернется ли она домой вообще в ближайшие годы. Регину Лавор так увозили в час ночи. Ей было, конечно, страшно, но по крайней мере у нее не было четверых малолетних детей.

Можно, конечно, и дальше пытаться представить себе все, с чем придется столкнуться Анастасии Дашкевич. Я объяснила, что де-факто означает ее приговор, вовсе не ради того, чтобы переубедить тех, кто радуется, что она не в тюрьме. Я пишу об этом, чтобы мы в очередной раз перестали мыслить категориями выбора из двух зол и радоваться тому, что удалось выбрать меньшее. Меньшего зла не бывает. Зло – категория абсолютная, к которой неприменимы степени сравнения.

Его можно только уничтожить. Начисто, безвозвратно, навечно, без права на апелляцию. Иначе так и будем радоваться, что не расстреляли.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина