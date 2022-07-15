закрыть
15 июля 2022, пятница, 16:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ получат ракеты для HIMARS, которые бьют на 300 километров

16
  • 15.07.2022, 15:15
  • 9,290
ВСУ получат ракеты для HIMARS, которые бьют на 300 километров

Залп достанет до Крыма.

Украина получит от западных партнеров снаряды для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Как заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times, этот процесс является поэтапным.

"Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более длинным радиусом действия", - отметил министр.

"До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины", - добавил Резников.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина