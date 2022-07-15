Специалист рассказал, как расставаться с лишним весом без вреда для здоровья 15.07.2022, 17:37

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Правила умного похудения.

Избавиться от лишних килограммов — это традиционное желание многих перед летом и отпуском. При этом врачи отмечают, что худеть следует правильно. Иначе можно серьезно навредить здоровью. Как же следует избавляться от избытков?

«Вес тела — это не только жир, в него входят и все органы, кости, мышечная ткань, вода и содержимое кишечника.

При похудении человек теряет не только жир, но еще и воду, и, что самое обидное, мышцы. При этом для многих слово “похудение” ассоциируется строго с потерей жира», — говорит Ольга Середкина, врач-диетолог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии.

В случае с фигурой следует сохранить по максимуму мышцы и также по максимуму потерять жировые накопления.

Безопасно для здоровья

Садиться на трехдневную диету или использовать иные экспресс-методы для стройности фигуры не стоит, говорят врачи. «Снижение веса не должно быть ни мгновенным, ни даже быстрым. Безопасно будет только тогда, когда жировая ткань станет теряться, а мышечная сохранится», — рассказывает диетолог Середкина.

Терять вес надо плавно, только тогда процесс безопасен. «Все должно идти постепенно, растянуто на месяцы, а в некоторых случаях можно говорить и про годы. Но тут ничего не сделать, если мы не хотим потерять здоровье, надо соблюдать нормативы. Безопасно будет терять по 3-4 кг в месяц. Правда, если похудеть нужно человеку с избыточным весом, эта цифра может быть побольше», — говорит Ольга Середкина.

Как сохранить мышцы

Для сохранности мышц в процессе похудения следует включить в свой рацион побольше белка (тут стоит помнить о том, что все хорошо в меру, переизбыток белка может негативно сказаться на почках).

Мышцы сами по себе представляют собой своеобразную печь для сжигания калорий. А значит, чем больше мышечная масса, тем выше уровень метаболизма. «Белок для питания мышц надо включать в рацион по следующей схеме: на 1 кг веса следует использовать 1,6 г белка. То есть человеку с весом 70 кг требуется в день 110 г белка. Если делить это количество на число приемов пищи, то понадобится по 30-35 г белка в каждый из них. Можно добавить и белковый перекус», — говорит Ольга Середкина.

Следует подумать и о достаточном количестве физических тренировок.

Если человек начинает слишком быстро терять вес, это может стать причиной дряблости кожи. Кроме того, замедлится метаболизм. Все это указывает на неверно подобранную диету. «Прописная истина, но она крайне важна — питание обязательно должно быть сбалансировано по всем своим компонентам — белкам, жирам, углеводам и минералам», — отмечает Ольга Середкина.

Голоданию нет

Попытки решить вопрос голоданием и сильными ограничениями в питании здоровыми не назвать. «Голодание и различные строгие диеты, ограничения в питании, например, прием пищи раз в сутки, ни к чему хорошему не приведут, так как организм начнет запасать все впрок в виде жира, расходовать же для поддержания своей жизнедеятельности начнет как раз мышечную массу», — предупреждает Ольга Середкина.

Чтобы избавиться от жира, сохранив мышцы, отмечает Ольга Середкина, стоит использовать метод подсчета калорий. Здесь потребуется дефицит энергии. Худеть тело начнет в том случае, если будет тратить больше энергии, чем получать ее с едой.

Однако стоит понимать, что важно отслеживать и изменения пропорций тела. Показатели, которые отражаются на весах, не всегда отображают реальные изменения, которые происходят с телом. Вес может оставаться тем же, но качество тела будет меняться — появится желаемый рельеф, снизится объем. Чтобы точно высчитать, над чем работать прицельно, стоит пройти процедуру биоимпедансометрии.

Риски быстрого похудения

Если вес начинает уходить быстрее, чем на 3-4 кг в месяц, можно столкнуться с такой проблемой: начинает теряться мышечная ткань скелетной мускулатуры, а также гладкая мускулатура сосудов и органов.

Ольга Середкина предупреждает, что на фоне такой активной потери веса могут проявиться такие состояния, как:

• опущение почек;

• опущение органов малого таза;

• варикозное расширение вен;

• ухудшение состояния кожи — она может даже отвиснуть в проблемных зонах;

• выпадение волос.

Так что стоит взвесить все риски и приступать к правильному похудению, чтобы не растерять здоровье.

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