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Что происходит на границе Беларуси с Украиной

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  • 15.07.2022, 20:33
  • 8,000
Что происходит на границе Беларуси с Украиной
иллюстрационное фото

Замечена повышенная активность силовиков.

В белорусском Полесье на границе с Украиной наблюдается повышенная активность силовых структур. «Флагшток» рассказывает, что известно на данный момент.

В последние дни государственные «районки» Полесья начали публиковать однотипные материалы о «плановых перемещениях военной техники». Сначала такие сообщения были распространены в трех приграничных районах Брестской области — Дрогичинском, Ивановском и Столинском.

15 июля аналогичное сообщение было опубликовано и на сайте районной газеты Ельского района Гомельской области. Прибытие военной техники в Ельск ожидается железнодорожным транспортом. Местное население попросили «не паниковать и соблюдать спокойствие».

Объявление о передвижении военной техники в Ивановском районе и Дрогичинском районах совпало с массовыми задержаниями. По данным правозащитников, 13 июля в Иваново задержано не меньше 9-ти человек, а на следующий день в Дрогичине — не менее 10-ти человек.

Напомним, что неделей ранее волна задержаний прокатилась и в Мозыре.

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