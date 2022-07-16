Грузите HIMARS бочками Виталий Гинзбург, kasparov.ru

16.07.2022, 9:29

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Прокрастинация в данной ситуации обходится дороже всего.

Война в Украине уже давно продемонстрировала возможности второй армии мира.

Лично я 21 февраля опубликовал интервью в чешской прессе, где на основе своих расчетов спрогнозировал примерно подобное развитие событий и на этой основе исключил нападение на Украину.

При этом я руководствовался наличием остатков здравого смысла и инстинкта самосохранения, присущего криминалу.

Я ошибся, и 24 февраля написал, что российская коррупция решила САМОЛИКВИДИРОВАТЬСЯ.

Российская армия при нападении на Украину нарушила собственные оперативно-тактические нормативы. Для наступления необходимо обеспечить двукратное превосходство в силах по фронту и четырехкратное на участке прорыва. Этому учили всех командиров и командующих на первом курсе военной академии.

При планировании агрессии было нарушено все, что возможно. Они сконцентрировали 80%, имевшихся в их распоряжении БТД, причем оставшиеся 20% нельзя было рассматривать в полной мере в качестве второго эшелона или резерва, так как они в основном дислоцированы в Калининграде и в целом на Северо-Западном направлении, которое тоже рассматривается как стратегически важное в ПОНЯТИЙНОМ понимании Путина.

В целом, Россия имела превосходство по многим видам вооружения, по танкам и авиации. Однако оно в значительной степени было сведено к минимуму за счет оснащенности ВСУ современными противотанковыми средствами и средствами ПВО ближней дальности.

Россия до сих пор имеет преимущество в ракетных войска и артиллерии (РВиА). Его сложно оценить конкретно на каждом направлении, но в целом к началу войны я бы его оценил как четырехкратное, исходя из пропорций раздела РВиА после распада СССР. Украине досталось 4500 орудий и минометов калибра свыше 122 мм, а России около 14000. Украине достались 14 ракетных бригад, а России 34-39.

Следует также принимать во внимание, что при разделе советского военного потенциала у Украины была выше доля современного на тот период вооружения за счет приграничных округов и соединений, выведенных на ее территорию из групп войск.

Однако опираться на количественный анализ в этой ситуации бессмысленно.

Путин в ходе агрессии не смог добиться ни одной стратегической цели.

Во-первых, в украинской армии за период с 2014 года произошли КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. Без них она не смогла бы продемонстрировать то, что она продемонстрировала в первые дни войны и во многом благодаря которым последовала беспрецедентная поддержка Украины. По последним данным Украина получила оружие, боевую технику и снаряжение на сумму примерно 7 млрд. долларов. А еще полтора месяца назад потери России оценивались в 14-21 млрд. долларов. Сейчас их можно оценивать в 20-30 млрд. долларов.

Во-вторых, украинская армия защищает свою страну и свой народ.

Российская армия, и в этом она полностью продолжает традиции советской армии, защищает только ВЛАСТЬ. А поскольку сегодняшняя власть наиболее преступна за весь период после 1917 г., то она и действует соответственно. С начала масштабного вторжения Россия в 18 раз чаще наносила удары по гражданской инфраструктуре, чем по военным объектам Украины, – замглавы МВД Евгений Енин.

В-третьих, качественные изменения в украинской армии наиболее актуальны именно сейчас, когда Россия явно демонстрирует дефицит ресурсов, как в технике и вооружении, так и в качестве личного состава. Привлечение уголовников в армию лишь подтверждает то, что ей для пополнения необходимо больше опытных садистов, убийц, насильников и грабителей.

В ЭТОМ СУТЬ РОССИЙСКОЙ АРМИИ.

В-четвертых, и советская и российская армии всегда готовятся к нереальной войне и никогда не были готовы к реальной.

Приведу несколько примеров.

Для какой войны предназначены российские ПВО? На сегодняшний день в России на вооружении 560 ПУ С-400 и 1500 С-300. И это не включая войсковую ПВО.

a) по своим ТТХ они способны одновременно сопровождать более 15000 целей в большой зоне поражения, широком диапазоне скоростей и с минимальным временем реакции.

НО ПРОТИВ РЕАЛЬНЫХ HIMARS ОНИ БЕССИЛЬНЫ.

"Железный Купол" уничтожает цели ракетами стоимостью 20 тысяч долларов.

Российская ПВО не может сделать это даже ракетой за миллион долларов.

b) по количеству они превышают в разы средства ПВО США, которые предназначены не только для себя, но и для союзников.

В то же время такое количество средств ПВО в России невозможно обосновать ни задачами (15000 целей), ни зонами покрытия, ни плотностью. Ведь в России более 80% территории непригодны для жизни, плотность населения низкая и, соответственно, если исходить из этого, то защите подлежит лишь не более 3,5 млн. кв. км.

Но если оценивать это изобилие в экспортных ценах, то только С-400 уже обошлись бюджету в 70 млрд. долларов.

Я уже писал о том, что это связано с видным деятелем российского ВПК И.Ашурбейли, переквалифицировавшимся из торговцев овощами и фруктами и, видимо, распространившим свой опыт на торговлю ракетами.

И так везде.

c) российский ВПК сегодня может произвести не то, что необходимо для армии, а лишь то, где еще сохранились технологии производства.

В-пятых, поставки и боевое применение только одного вида современного оружия HIMARS, осуществленного в минимальном объеме (8 единиц) продемонстрировал лишь одну возможность для серьезного повышения боевой эффективности ВСУ.

Они способны поражать цели противника на всю тактическую глубину.

Ни "Смерч" ни "Ураган" по своим ТТХ с системой ГЛОНАСС и особенно способом заряжания с использованием кранов им противостоять не способны.

В-шестых, украинской армии для достижения качественного превосходства и освобождения захваченной территории необходимо срочно поставить хотя бы 50 HIMARS, бронетехнику и средства ПВО, что абсолютно реально.

Но при этом нельзя забывать о другом.

Россия использует свое высокоточное оружие, запасы которого не бесконечны, а возможности для производства ограничены для реализации не военных, а ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ задач.

А исходя из этого напрашиваются два вывода.

1.РОССИЯ – СТРАНА ТЕРРОРИСТ.

Признание этого непреложного факта в значительной степени облегчит решение многих задач по борьбе с ней.

2.ПВО Украины, создание бесполетной зоны над ее территорией – это не военная, а ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ.

Если конечно западные политики хотят на практике продемонстрировать приверженность демократическим ценностям и понять одну непреложную истину.

ПРОКРАСТИНАЦИЯ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ОБХОДИТСЯ ДОРОЖЕ ВСЕГО.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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