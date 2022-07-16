Россию ждет сильнейший за 13 лет обвал промышленности 3 16.07.2022, 17:16

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Санкции работают.

Минпромторг Российской Федерации прогнозирует, что вскоре промышленность страны ждет сильнейший за 13 лет обвал. Об этом заявил глава российского ведомства Денис Мантуров на внеочередном заседании госдумы, сообщает sprotyv.info со ссылкой на «The Moscow Times».

По его словам, производство в обрабатывающем секторе РФ по итогам года уменьшится на 6%. В реальности просадка будет еще больше, ведь итоговая цифра включает оборонно-промышленный комплекс, который работает в три смены, чтобы обеспечить войну против Украины.

По итогам января-мая фабрики и заводы несырьевого сектора нарастили выпуск на 2%. Но это инерция, связанная с тем, что пока еще сохраняются запасы материалов и комплектующих, предупредил Мантуров депутатов.

Падение экспорта и закрытие западных рынков «приведет к снижению объемов по наиболее емким отраслям, среди которых металлургия, химический комплекс и лесопромышленный», заявил Мантуров. Автопром, где из 20 заводов встали 18, по словам российского министра, завершит год снижением на 50%.

«В целом по году, даже с учетом ощутимого роста в оборонном секторе, производство по обрабатывающей промышленности может сократиться примерно на 6% в этом году», — заявил Мантуров. Согласно «Росстату», это будет второй крупнейший обвал с начала XXI века: больше выпуск вне сырьевой трубы падал в рф лишь в 2009 году (на 15,2%).

Официальная статистика уже фиксирует промышленный ступор, в который впадают отрасли, лишенные доступа к импортным поставкам. В мае производство автомобилей рухнуло на 97%, оптоволоконных кабелей — на 81%, автобусов — на 77%.

Поставщики РЖД остались остались без иностранных подшипников и массово сворачивают выпуск: тепловозов — на 63%, грузовых вагонов — на 52%, пассажирских вагонов — на 40%.

На 60%, согласно «Росстату», рухнуло производство стекла, на 59% — стиральных машин, на 58% — холодильников, на 50% — электродвигателей и телевизоров, на 35% — лифтов и пекарного оборудования.

Металлургия, вторая по вкладу в ВВП отрасль промышленности после добычи нефти и газа, стала убыточной: все крупнейшие компании работают с отрицательной рентабельностью, рассказали изданию «Коммерсант» источники в «Северстали», НЛМК и ММК.

Производство стали и сплавов в июне рухнуло на 20-50%, сообщил Андрей Леонов, вице-президент ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие металлургические компании страны. Из-за санкций, закрывших экспортные рынки, Магнитогорский металлургический комбинат остановил две доменные печи из восьми и сократил производство чугуна на 30%. «Северсталь» потеряла 20-25% загрузки.

В этих условиях, по словам Mантурова, Российской Федерации нужно «отказываться от рыночной промышленной политики» и вытеснять импортные товары и технику.

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