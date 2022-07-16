Может ли сирота из другой области претендовать на квартиру в Минске? 16.07.2022, 21:52

Эксперты отвечают на этот и другие сложные жилищные вопросы.

Может ли сирота из другой области претендовать на квартиру в Минске? Как получить в наследство папин гараж, если он не оформлен? Как выписать бывшего мужа из квартиры? На эти и другие вопросы читателей realt.by отвечают эксперты в сфере недвижимости.

Покупка комнаты для бывшего мужа

- Хочу выписать бывшего мужа из квартиры и купить комнату, указав в нотариальном договоре, что бывший муж, отказавшийся от права приватизации, получит пожизненное право проживания в купленной мной комнате, не ухудшающей его условия проживания. Возможно ли это?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

− Купить комнату на свое имя и указать право проживания вы не можете. Более того, зарегистрировать его на постоянное место жительства, как члена семьи вы тоже не сможете. Бывший супруг не является членом вашей семьи.

Можете купить комнату на ваших детей (если таковые имеются). Тогда будет возможность зарегистрировать бывшего супруга, как члена семьи.

Можно ли «расприватизировать» квартиру?

- Здравствуйте, в 2011 году на трехкомнатную квартиру были разделены лицевые счета, далее я и отец в рассрочку заключили договора на приватизацию каждый своей доли. На текущий момент я плачу по своему договору, у отца образовалось задолженность и приходят письма от администрации района о том, что договор с ним может быть расторгнут. Вопрос может ли квартира стать частично не приватизированной и если да, то смогу ли я выкупить эту часть?

Отвечает Людмила Лепарская:

− Добрый день. Нет, «расприватизировать» квартиру нельзя. А вот услуги по подаче электроэнергии и воды вам могут отключить. Мой вам совет, если вы живете в квартире решите вопрос либо с оплатой, либо о покупке доли с вашим отцом. Поверьте, это возможно.

Может ли сирота из Слонима получит жилье в Минске?

- Меня зовут Ольга, мне 28 лет. Я сирота. После приобретения статуса сироты стала на очередь на жилье в Слониме, потом поступила в Гродно и после учебы по распределению поехала в Верхнедвинск. Туда же и перенесла очередь на жилье. Из Верхнедвинска я перераспределилась в Минск. На данный момент и проживаю в Минске. Замужем, есть ребенок. Можно ли как-то перенести очередь на жилье или воспользоваться какими-то льготами при строительстве.

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль:

− В соответствии Жилищным кодексом принятие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-сирот осуществляется местным исполнительным и распорядительным органом по месту первоначального приобретения ими статуса детей-сирот, либо местным исполнительным и распорядительным органом по месту их работы (службы), предоставленному по распределению, направлению на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).

Как мы видим из данного определения, законодательство Республики Беларусь предусматривает исключительно два места принятие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

− по месту первоначального приобретения ими соответствующего статуса;

− по месту их работы (службы), предоставленному по распределению, направлению на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).

Рабочее место, предоставленное по перераспределению, в данный перечень не входит.

Исходя из описанной вами ситуации в городе Слониме, то есть по месту первоначального приобретения вами статуса сироты вас как сироту приняли на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а затем в городе Верхнедвинске, то есть в городе, где находилось ваше рабочее место, предоставленное по распределению, вас как сироту приняли на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, сняв при этом с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Слоним.

Соответственно в Минске стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как сирота вы не можете, вопрос вашей постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске будет рассматриваться исключительно на общих основаниях.

Как унаследовать незарегистрированный гараж?

- Подскажите, пожалуйста, как вступить в права наследства на гараж. Гараж построен в 1970 году отцом хоз. способом в гаражном кооперативе. После смерти отца переоформлен на мою мать в 1987 году (есть выписка из протокола заседания исполкома о переоформлении). После смерти матери нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство, так как гараж не зарегистрирован в кадастровом агентстве и председатель не выдал справку установленного образца (в справке присутствовала фраза о том, что гараж соответствует проекту организации и застройки кооператива), ввиду отсутствия проекта. Изготовлен технический паспорт и произведена оценочная стоимость гаража.

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль:

− В соответствии с Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий, утвержденной постановлением Министерства юстиции, документом, подтверждающим право собственности умершего гражданина на гараж (при условии, что финансирование его строительства не осуществлялось гаражным кооперативом), возведенный до 8 мая 2003 года, но не зарегистрированный в организации по государственной регистрации, является справка гаражного кооператива, подтверждающая возведение гаража членом этого кооператива с указанием его фамилии, собственного имени, отчества, номера гаража, сведений о строительстве гаража за счет средств гражданина и об отсутствии паевых взносов, а также соответствие этого гаража проекту организации и застройки, подписанная председателем гаражного кооператива.

Соответственно попробуйте изначально получить данную справку и оформить по ней.

Если не получится, то придется решать вопрос в судебном порядке, то есть устанавливать факт принадлежности наследодателю стройматериалов для последующего оформления прав собственности на них в порядке наследования (часть вторая пункта 23 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».