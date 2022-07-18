Потери России в Украине за сутки подскочили 5 18.07.2022, 10:21

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ВСУ работают все более эффективно.

За сутки в Украине уничтожили еще 150 российских оккупантов, и теперь общее число ликвидированных противников составляет 38 450 человек.

В Украине также было уничтожено еще три вражеских танка, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в "Фейсбуке".

По его данным, еще ликвидировано семь боевых бронированных машин противника, три артсистемы, три средства противовоздушной обороны, семь транспортных средств, два беспилотники и две единицы специальной техники.

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