Россияне сбили собственный истребитель в Луганской области

Россияне сбили собственный истребитель в Луганской области8
- 18.07.2022, 12:42
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Речь идет о Су-34.
Российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
На опубликованных фото и видео видно остатки самолета с бортовыми номерами и символикой ВКС России.
Кроме того, фото сбитого самолета опубликовали в местных чатах, после чего в комментариях люди призвали удалить пост.