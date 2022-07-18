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Россияне сбили собственный истребитель в Луганской области

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  • 18.07.2022, 12:42
  • 5,952
Россияне сбили собственный истребитель в Луганской области

Речь идет о Су-34.

Российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На опубликованных фото и видео видно остатки самолета с бортовыми номерами и символикой ВКС России.

Кроме того, фото сбитого самолета опубликовали в местных чатах, после чего в комментариях люди призвали удалить пост.

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