Герман Обухов: Армию Путина закатают в бетон 2 18.07.2022, 14:00

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Герман Обухов

России не удастся скрыть потери своих военных в этой войне.

Глава страны-агрессора России Владимир Путин утверждает, что рашисты "еще ничего не начинали" в Украине, но на самом деле ничего не начинала сама Украина. Всего через несколько месяцев благодаря новым поставкам высокоточного современного оружия ситуация на фронте изменится кардинальным образом. Армию Путина ВСУ "закатают в бетон".

Врагу не удастся скрыть потери своих военных в этой войне, потому что они колоссальны. Когда они приблизятся к "запредельной" отметке в 100 тыс., похороны будут в каждой деревне, в каждом городе России.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал глава Фонда " Стоп Информ Террор России" Герман Обухов.

– Российский ВЦИОМ провел новое "закрытое" социсследование. Россиян спрашивали об отношении к "спецоперации" в Украине. При этом порядка 30% ответили, что войну необходимо остановить. Мы понимаем, что доверия к таким "исследованиям" нет, но допускаете ли вы, что в случае с войной в Украине у россиян будет то же самое, что и с "крымнаш" – сначала эйфория, потом разочарование?

– Тут не просто разочарование, тут будет похуже. В Крыму была совсем другая история, практически бескровная. Здесь же реальная война с тысячами жертв, все совсем по-другому. Влиять на россиян будет не столько сама война, сколько экономические изменения в России. Они уже начали влиять.

Но это можно было предугадать – что будет увеличиваться не количество сторонников войны, а наоборот, количество противников. Это работает в любой стране, и в тех же США. Вспомните Вьетнамскую войну. Антивоенные настроения нарастали с каждым годом, потому что оттуда приходили гробы и у людей возникали вопросы: зачем мы там воюем?

Причем в случае с этой войной речь о соседних странах.

– Из-за колоссальных потерь, которые несет в этой войне армия России, ее часто сравнивают с войной в Афганистане, в которой Советский Союз потерял порядка 15 тыс. военнослужащих. В Украине всего за несколько месяцев погибло уже больше 38 тыс. россиян. Есть перехваты телефонных разговоров оккупантов, они также жалуются на катастрофическую ситуацию. Можно ли говорить о какой-то психологической отметке потерь, когда в сознании россиян начнутся кардинальные сдвиги?

– Конечно, такие потери будут влиять на общество очень сильно. Если цифра потерь достигнет 100 тыс., это будет просто запредельно, ее будет невозможно скрыть, она все равно будет просачиваться через интернет, в общении между людьми и так далее.

"Фюрер" говорит: "мы еще ничего не начинали". А на самом деле здесь еще ничего не начиналось, поскольку ленд-лиз в полном объеме еще не пошел. Те же HIMARS и другие установки тоже еще не пришли в том количестве, которое ожидается. Если их будет 50 штук, плюс европейские установки, плюс в сентябре поставят несколько дивизий F-16 – что там будет делать российская армия? Их просто закатают в бетон. Там просто будет нечем воевать.

В советское время никто не знал, что происходит в Афганистане, все скрывалось. Но сейчас век интернета, мобильных телефонов, ничего скрыть невозможно.

– Да, но пропаганда нашла прекрасный выход. Комментируя фото и видео потерь оккупационной армии или их военных преступлений, они заявляют: это инсценировка, это постановка.

– Но я не представляю, как "инсценировкой" можно объяснить потери. 50 тыс. погибших – это же не несколько тысяч. Это значит, что в каждой области, в каждом районе будут похороны. Скрыть этого нельзя.

Самое печальное, что до сих пор нет возможности защитить города Украины от этих ракетных ударов и бомбардировок. Если бы Запад смог это сделать, вовремя поставить все эти ПВО и ПРО, когда в лучшем случае долетала бы одна ракета из десяти, то все было бы совсем по-другому, была бы совершенно другая картина. Москва бы пыталась что-то делать, но ничего бы из этого не получалось.

– Действительно, сейчас Путин активно использует ракеты для атак на Украину, но это ведь не последний его аргумент. Если нам дадут эффективные системы ПВО и ПРО, если наши города будут защищены, он может прибегнуть к ядерному аргументу. Или нет?

– Шанс есть, но он совершенно мизерный. Во-первых, есть цепочка исполнителей, во-вторых, Путина предупредила та же Британия о том, что она оставляет за собой право ответить тем же со своей территории, не консультируясь ни с Вашингтоном, ни с НАТО.

В-третьих, после этого Россию ждет полная изоляция, и это самое существенное. Уже никакой Китай, никакая Индия и, скорее всего, никакой Ирак и никакие страны Африки не будут торговать с Россией. Это будет полная и абсолютная блокада.

С моей точки зрения, в таких условиях можно прожить года два-три. Никто никуда не летает и не ездит, вся жизнь только внутри. Только внутри страны ты можешь что-то делать и чем-то кормить людей. Все. Потому что ядерное оружие – это не военное оружие, это оружие массового поражения, против страны и народа.

Кроме того, военные преступники – трусы, наверняка они еще хотят пожить. В случае ядерной войны удастся прожить пару месяцев, а в случае ответного удара НАТО – пару дней. А эти правители не такие уж старые, всем около 70 лет. До 90 могли бы дотянуть.

– Что, по-вашему, является главным условием для освобождения всех оккупированных территорий Украины? Это ленд-лиз, защита наших городов от ракетных ударов или что-то еще?

– Все вместе. Предоставление самого современного вооружения, накачка Украины современной техникой. И, конечно, финансовая поддержка. Через пару месяцев картина будет совсем другая, чем сегодня.

Другое дело, что будут продолжаться потери среди населения и среди военных.

В ближайшее время мы планируем начать кампанию в Европе по утверждению России как страны с установившимся фашистским режимом. Есть пять признаков неонацистского государства, и путинская Россия полностью им соответствует. Идеологическая составляющая немаловажная.

– Кстати, в США готовятся к признанию России страной-спонсором терроризма. Тоже ведь хорошее решение?

– Да, это неплохо, но надо признавать Россию не спонсором терроризма, а государством-террористом. Но на это сенаторы и Конгресс не пойдут, это слишком сильно.

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