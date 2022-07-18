Россия руководствовалась картами прошлого века во время вторжения в Украину 1 18.07.2022, 14:52

1,298

Соответствующие документы были обнаружены СБУ на местах временно оккупированных районов Харьковской области.

Командиры России руководствовались картами прошлого века во время полномасштабного вторжения на территорию Украины. Соответствующие документы были обнаружены СБУ на местах временно оккупированных районов Харьковской области, пишет Telegram-канал СБУ.

Как отмечают в СБУ, российские командиры руководствовались топографическими картами Украины 1969 года.

В то же время документы российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады не обновлялись по меньшей мере 53 года.

На картах оккупантов, например, отсутствует Салтовский жилой массив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века.

"Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, возведенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было", - добавляет пресс-служба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».