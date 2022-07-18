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Российский бизнес угасает со скоростью тысяча компаний в день

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  • 18.07.2022, 15:43
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Российский бизнес угасает со скоростью тысяча компаний в день

Санкции работают.

113,5 тысячи коммерческих предприятий закрылись в стране с марта по июнь, когда в отношении экономики были введены жесточайшие западные санкции, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС, пишет Finanz.

Темпы вымирания бизнеса - в среднем по 930 компаний в день - ускорились на 17,5% год к году вплотную приблизились к рекорду, установленному в период пандемии (137,9 тысячи компаний за 4 месяца).

Число ликвидированных компаний в целом по стране оказалось на треть больше вновь созданных (79,4 тысячи), а в отдельных регионах эта разница стала кратной. Во Владимирской области закрылись 1,1 тысячи предприятий, а открылись лишь 302; в Башкортостане прекратили деятельность 3,4 тысячи компаний, а вышли на рынок 1,35 тысячи.

В Белгородской области на 1,3 тысячи закрывшихся бизнесов начали работать лишь 454 новых. Такая же, 3-кратная разница зафиксирована в Ингушетии (139 открытых компаний против 461 закрытой), Марий Эл (122 против 371), Коми (137 против 396), Северной Осетии (181 против 487), Ханты-Мансийском автономном округе (291 против 767).

Лишь в 13 регионах предприятия открывались чаще, чем закрывались. И в большинстве случаев это объясняется статистическим эффектом низкой базы, отмечает FinExpertiza.

Две трети компаний (78 тысяч) были закрыты по решению налоговых органов, 14,5% (16,5 тысячи) - ликвидированы собственниками. 2,5 тысячи стали банкротами.

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