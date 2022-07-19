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Оккупанты выдохлись: РФ создала «желудочные батальоны»

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  • 19.07.2022, 12:27
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Оккупанты выдохлись: РФ создала «желудочные батальоны»

У захватчиков мало современной техники из-за огромных потерь в Украине.

Наступательный потенциал российской армии практически исчерпан. Оккупанты переходят на старое советское вооружение и берут в свои ряды абы кого.

Об этом во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Российские оккупанты выдохлись в плане наступательного потенциала. В плане оборонного потенциала они очень сомневаются в своей способности выстоять, если ВСУ пойдут в наступление. Происходит перебалансировка – в противоположную сторону", – отметил эксперт.

По его данным, российское командование собирает "желудочные батальоны" на старом вооружении.

"Это терминология времен Второй мировой. У Гитлера называли последнюю волну мобилизации "желудочными батальонами", потому что они больше всего страдали болезнями желудка, потребляя в полевых условиях армейскую пищу. Эти дяди, которых показывает российское телевидение, мои ровесники. Мне уже за 50. Так это же деградация личного состава. Это не кадровые военные - молодые ребята-контрактники, которые хорошо обучены и служат не первый месяц или год. А если имеют боевой опыт участия в вооруженных конфликтах – то это же вообще бесценно. А полк Собянина - это очередной шанс избавить Москву от бомжей", – отмечает Жданов.

Военный эксперт констатировал, что у россиян закончилась современная военная техника, а заменить ее нечем.

"Россияне бросились снимать технику со складов хранения. Там нарушение условий хранения привело к тому, что техника не дожила до войны. Она требует фактически капитального ремонта. Они в воинских частях собирают так называемую технику "третьих батальонов". Это то, что в частях обычно стоит в ожидании ремонта. Думали, что она в лучшем состоянии, но там – такая же картина", – отметил он.

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