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Псковские десантники вернулись в РФ без ног после встречи с ВСУ

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  • 19.07.2022, 13:40
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Псковские десантники вернулись в РФ без ног после встречи с ВСУ

Потери понесли оккупанты из 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Русские оккупанты из 76-й десантно-штурмовой дивизии (имеющей неофициальный статус "элитной") вернулись после боев ВСУ с тяжелыми ранами, из-за которых медикам пришлось ампутировать им ноги. Об этом сообщает Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

На снимке видно, как трое оккупантов сидят и с натянутыми улыбками позируют фотографам. И при этом у каждого ампутировано по ноге.

"Лучшая реклама участия в войне на Донбассе от знаменитых псковских десантников. Представляем, какие сейчас очереди из добровольцев в военкоматах Пскова" – с иронией подписали снимок украинские офицеры.

Причем один из оккупантов гордо натянул на себя футболку с символикой российской военной агрессии против Украины.

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