Псковские десантники вернулись в РФ без ног после встречи с ВСУ

Псковские десантники вернулись в РФ без ног после встречи с ВСУ39
- 19.07.2022, 13:40
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Потери понесли оккупанты из 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Русские оккупанты из 76-й десантно-штурмовой дивизии (имеющей неофициальный статус "элитной") вернулись после боев ВСУ с тяжелыми ранами, из-за которых медикам пришлось ампутировать им ноги. Об этом сообщает Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".
На снимке видно, как трое оккупантов сидят и с натянутыми улыбками позируют фотографам. И при этом у каждого ампутировано по ноге.
"Лучшая реклама участия в войне на Донбассе от знаменитых псковских десантников. Представляем, какие сейчас очереди из добровольцев в военкоматах Пскова" – с иронией подписали снимок украинские офицеры.
Причем один из оккупантов гордо натянул на себя футболку с символикой российской военной агрессии против Украины.