В Харьковской области сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300

В Харьковской области сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-3006
- 19.07.2022, 18:03
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Фотофакт.
В Харьковской области ВСУ сбили российскую ракету, которую оккупанты запустили из ЗРК С-300.
Об этом сообщает начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Следователями обнаружена ракета, которой оккупанты пытались обстрелять Харьковскую область. ВСУ сбили эту ракету в области. Она вылетела сегодня с территории Белгорода примерно в 4 утра.
«Судя по маркировке — это зенитная управляемая ракета 5в55, ЗРК С-300. Ведутся все необходимые следственные действия на месте находки», — сообщил Болвинов.