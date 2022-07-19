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В Щучине появился памятник Шарлю де Голлю

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  • 19.07.2022, 19:54
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В Щучине появился памятник Шарлю де Голлю

Фотофакт.

В Щучине появился памятник Шарлю де Голлю. Французский лидер был там в плену, сообщает телеграм-канал «Спадчына».

Все дело в том, что капитан де Голль, в будущем генерал, лидер французского Сопротивления и президент Франции, во время Первой мировой войны находился в плену в одном из производственных помещений щучинского предприятия. Это здание сохранилось, здесь находится цех завода «Автопровод». А сейчас рядом с ним еще и памятник, созданный по проекту скульптора Николая Байрачного, архитекторов В. Мусиенко и А. Демида.

Памятник уже установлен, но еще не открыт. На его открытие планировали пригласить даже потомков Шарля де Голля, но захотят ли те приехать в нынешнюю Беларусь – неизвестно.

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