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Сколько систем HIMARS нужно Украине для контрнаступления

  • 19.07.2022, 22:16
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Сколько систем HIMARS нужно Украине для контрнаступления

Ответ министра обороны Украины.

Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов, и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на дискуссии Atlantic Council.

«Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тысяч километров — это как расстояние между Варшавой и Барселоной, — для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем», — сказал Резников, имея в виду ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS и РСЗО М270.

Он добавил, что Украина использует эти системы как «хирургический скальпель», а дополнительные поставки позволят Киеву «полностью уничтожить российскую логистику» и избежать тактики массированных атак с большими потерями.

При этом он подсчитал, что для эффективного контрнаступления понадобится около 100 пусковых установок HIMARS, а также дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.

«Мы уже освободили более 1000 малых городов и сел, которые изначально были захвачены Россией, и должны освободить еще около 2500. Мы показали, что это возможно и что Россию точно можно победить», - сказал министр обороны Украины.

Известно, что с начала 1996 года всего изготовлено 540 пусковых установок HIMARS. Поэтому министр обороны рассчитывает на почти 20% этого оружия.

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