«Дневники раньше 2022 года выпуска сказали не брать» 4 2.07.2022, 13:08

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Сколько сейчас стоит подготовить белорусского ребенка к школе?

«Салідарнасць» прошлась в Минске по рядам с канцелярскими принадлежностями для школы и оценила масштабы, как идеология пробирается в школьные будни белорусов.

Заглядываем в обычный, хотя и большой, столичный супермаркет. Между рядами игрушек и товаров для творчества традиционно несколько под завязку заполненных стеллажей с тетрадками и альбомами, ручками и карандашами, пластилином, красками, папками и вот этим всем.

Но первыми в глаза бросаются дневники. «Дневник — лицо ученика», — много лет назад вещала моя классная. Если исходить из этого посыла, лица у теперешних белорусских школьников во многом одинаковые и напыщенно-патриотичные.

На обложке — либо аист, либо карта Беларуси, либо то и другое сразу. Впереди на форзаце — текст гимна (генпрокурор сказал, что дети будут слушать и петь его в школе — видимо, прямо по дневникам на классном часе). На заднем форзаце — перечень госпраздников и памятных дат, к слову, довольно любопытный.

Например, здесь указаны День белорусской науки и День Октябрьской революции, но нет Дня защиты детей.

— Такой не берите, — советует сотрудница магазина, укладывающая рядом ровные стопки тетрадей, — в школе могут не принять.

— Это как вообще?! — искренне недоумеваю.

— У нас в школе учителя сразу предупредили родителей: дневники раньше 2022 года выпуска не брать. Потому что в старых, видите ли, не указан День народного единства. Вы лучше тоже не торопитесь, может, это по всем школам распоряжение.

К слову, чуть позже в отделе канцтоваров ГУМа мы действительно находим целую полку с дневниками — тут уже нет никаких скромных аистов, зато есть Национальная библиотека, площадь Победы, Мирский замок, комбайн в поле — и, конечно, внесенный в перечень праздников «день народного единства».

Тонкие ученические тетрадки куда менее заидеологизированы — в государственном универмаге и специализированном канцелярском магазине царит приятное разнообразие.

Нам попались даже, о чудо, стильные, яркие и относительно недорогие тетради с элементами белорусского орнамента. Но вот на самых дешевых, 18-копеечных друзьях школьника, обнаруживается кое-что интересное.

Помните эксперимент белорусских властей, использующих бумажные жировки для пропагандистких воззваний и «развенчания мифов о бчб-флаге»? Добрушская бумажная фабрика — а именно она выпускает самые дешевые тетрадки и самую желтую офисную бумагу — начала с малого: на обороте выдержки из Правил дорожного движения и отдельно правила для велосипедистов.

Вообще говоря, придумка полезная. Но, наверное, в школе важнее-таки таблица умножения и меры длины, объема, массы, которые продолжают печатать на тетрадках другие производители?

Впрочем, свои подводные камни есть и у «идеологически нейтральных» тетрадок.

— Я вот эти выбрала, они яркие и клеевые, давай возьмем! — протягивает маме стопочку тетрадок девочка лет десяти.

— Ты же видишь, это российские — здесь написано «ученики», а у нас — «учащиеся», опять завуч будет ругаться, — не соглашается женщина.

— Да я наклею тут вместо линеек бумажные квадратики и все подпишу, как им надо. Давай, а?

— Ладно, с условием, что аккуратно все оформишь. Должно же и в школе быть что-то яркое, — соглашается мама.

Вспоминаю, как в свое время сломала немало копий в школе, пытаясь узнать, какое сакральное влияние оказывает на успеваемость формулировка «учащийся», а не «ученик», или, скажем, поле шириной в 4 клеточки, а не 5 — ничего, помимо «существуют нормы и правила», так и не узнала.

***

После многочасового изучения ассортимента других письменных и канцелярских принадлежностей для школы — на рынке, в супермаркете, специализированном магазине и госунивермаге — приходим к нескольким выводам.

Во-первых, цены пусть и незначительно на общем фоне двузначной инфляции, но выросли, и к 1 сентября, вероятно, еще подрастут. На рынке, где выбор сейчас невелик, продавцы честно сказали нам: «Скоро будет большой завоз, но там все подороже». А кое-где в госмагазинах как раз проходил переучет в школьных отделах.

Во-вторых, ассортимент, опять же, ненамного, но уменьшился. Французский Maped или австрийский Kores в некоторых магазинах вовсе исчез, а вот китайского Deli и российской «ГАММА» — навалом.

Наконец, в-третьих, школьная канцелярия не попала под тотальную стандартизацию и идеологизацию. Ученические ранцы и альбомы не отмечены, как один, госгербом, а для обложек для тетрадей и учебников не рекомендованы строго красные и зеленые цвета.

А что по ценам? В прошлом году, по подсчетам облисполкомов, набор письменных и канцелярских принадлежностей должен был обойтись родителям в сумму от 30 до 120 рублей. На практике, как правило, получалось дороже. Сегодня минимум 30 рублей стоит уже готовый «набор первоклассника», к которому все равно понадобится докупать разные мелочи — но есть магазины, где одна только подставка для учебников больше этой суммы, так что верхняя планка ограничена лишь «хотелками» детей и бюджетом родителей.

И это не считая школьной формы с придуманными Минобром особыми отличительными элементами для каждого учреждения образования.

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