Впервые в истории почту Беларуси и России выгнали из Ассоциации европейских операторов
- 2.07.2022, 14:18
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К каким последствиям это приведет?
Приостановление членства в PostEurop означает, что почтовые операторы России и Беларуси теряют возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли.
Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop приостановила членские права "Почты России" и "Белпочты".
Об этом пресс-служба "Укрпочты" сообщает в Facebook.
"Впервые в истории существования Ассоциации Европейских государственных почтовых операторов PostEurop членские права "Почты России" и "Белпочты" приостановлены на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Приостановление членства в ассоциации означает, что почтовые операторы России и Беларуси теряют возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли.
PostEurop - объединение государственных почтовых операторов Европы, одно из учредительных объединений Всемирного почтового Союза. PostEurop был создан в 1993 году для упрощения почтового обращения в Европе.