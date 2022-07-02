«Есть неофициальная информация, что Лукашенко пообещал Путину вступить в войну» 6 2.07.2022, 14:32

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Когда диктатор пойдет на этот шаг?

Глава Кремля Владимир Путин мог уже додавить самозваного правителя Беларуси Александра Лукашенко, чтобы Беларусь все-таки вступила на полноценном уровне в войну России против Украины.

Однако пока непонятно, когда конкретно Лукашенко пойдет на такой шаг. На следующей встрече "союзного государства" или ОДКБ Путин будет оказывать давление на всех. Российская военная техника оказалась металлоломом – оккупанты не могут ей пользоваться. Поэтому Путин потребует либо технику, либо войск от постсоветских государств, чтобы попытаться захватить Украину. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью "Главреду" он рассказал о том, что есть информация, согласно которой Путин уже додавил Лукашенко, чтобы Беларусь напрямую вступила в войну РФ против Украины. Но когда правитель РБ на это решится пока непонятно. Ранее он неоднократно давал обещания подключить свои войска к вооруженной конфронтации, но безрезультатно для Кремля.

"Есть неофициальная информация, что Путин додавил Лукашенко, и тот пообещал (вступить в войну). Однако мы не знаем сроков – когда он пообещал это сделать. Впрочем, Лукашенко уже как-то обещал вступить в войну – 21 марта, однако он так этого и не сделал", - сказал Жданов.

Согласно прогнозу эксперта, уже на следующей встрече "союзного государства" или Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Путин будет оказывать давление на всех. Российская военная техника оказалась металлоломом, который не годится для войны. Поэтому Путин потребует от Беларуси и других постсоветских государств, чтобы ему дали либо технику, либо войска. Цель – захват Украины с последующей ее интеграцией в так называемое "союзное государство".

"Я думаю, на следующей встрече "союзного государства" или ОДКБ Путин будет давить на всех. Ему нужны вооружения, потому что то, что у него хранится, оказалось чистым металлоломом, и он не может воспользоваться этими огромными запасами. Он будет давить, чтобы они, как минимум, дали вооружения или, как максимум, дали войска для войны с Украиной – для того, чтобы захватить Украину и тоже ее принудить войти в состав "союзного государства". Так что он будет формировать новое юридическое лицо на карте Евразии. Ну, и он будет давить на Лукашенко, дабы он подтвердил все эти обещания вступить в бой", - подчеркнул Олег Жданов.

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