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В Украине арестовали железнодорожные вагоны компаний РФ стоимостью $1 миллион

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  • 2.07.2022, 19:12
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В Украине арестовали железнодорожные вагоны компаний РФ стоимостью $1 миллион

На Сумщине наложен арест на 42 железнодорожных вагона.

Национальная полиция в Сумской области наложила арест на 42 железнодорожных вагона российских компаний стоимостью 30 миллионов гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Вагоны с товарно-материальными ценностями заехали на территорию Украины еще до начала полномасштабного вторжения оккупантов, и на момент начала войны находились в приграничной общине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там содержались опасные вещества, которые могли вызвать чрезвычайную ситуацию, из-за чего их перегнали подальше от границы, в малолюдный район.

B начале июня Офисом генерального прокурора Украины было обеспечено наложение ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью более 500 миллионов гривен и товарно-материальные ценности на сумму более 130 миллионов гривен, которые принадлежат предприятиям Российской Федерации и Республики Беларусь.

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