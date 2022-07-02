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Лукашенко заявил, что «отдал приказ взять на прицел центры принятия решений в Украине»

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  • 2.07.2022, 19:24
  • 17,420
Лукашенко заявил, что «отдал приказ взять на прицел центры принятия решений в Украине»

Антиукраинская истерия диктатора нарастает.

Во время своего выступления 2 июля Лукашенко заявил, что несколько дней назад ВСУ «пытались нанести удар по военным объектам Беларуси, но все ракеты были перехвачены», сообщает РИА Новости.

Белорусский диктатор заявил, что отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений противников Минска.

Также Лукашенко заявил, что Минск и Москва должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить «на агрессивные действия Запада».

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