Унижение Путина в Иране 14 20.07.2022, 11:45

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Аятолла отсадил главу Кремля, а Эрдоган заставил ждать.

Путин 19 июля отправился с визитом в столицу Ирана Тегеран, где у него были намечены встречи с иранским руководством, а также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Турецкий лидер пришел на встречу с опозданием, поэтому Путин был вынужден стоять в одиночестве перед группой журналистов. Они с интересом наблюдали за переминающимся с ноги на ногу Путиным и его богатой мимикой. свидетельствующей о том, что ему было сложно скрывать раздражение, заметил «Фокус».

Иранские государственные СМИ еще раз унизили Владимира Путина, опубликовав снимок со встречи с аятоллой Али Хаменеи, на котором он предстает в виде просителя. На фото видно, что российского президента усадили на стул у стенки на значительном расстоянии.

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