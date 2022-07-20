«Мы проигрываем, нас давят»: оккупант рассказал, как его армию громят возле Харькова 3 20.07.2022, 13:19

2,470

Фото: Reuters

СБУ опубликовала перехват разговора.

Российский оккупант пожаловался матери на то, что ВСУ уничтожают армию РФ вблизи Харькова.

Телефонный разговор захватчика с матерью перехватила СБУ. В разговоре русский солдат рассказывает о потерях, безуспешности попыток наступления и отмечает, что реальность существенно отличается от информации кремлевских пропагандистов.

«Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем… Нас давят», - говорит оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».