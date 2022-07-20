«Когда начала обзванивать стоматологии и узнавать цены, то была в шоке» 20.07.2022, 13:24

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Белорусы рассказали, во сколько обходится зубная имплантация.

Даже минимальные стоматологические услуги, если обращаться за ними к частнику, всегда стоили дорого, а если делать протезирование — то цены могут доходить до нескольких тысяч или десятков тысяч рублей.

Журналисты zerkalo.io спросили у белорусов, которые недавно обращались за зубной имплантацией, где они ее делали или собираются делать, во сколько она обходится, поднялись ли цены на эти услуги и где они брали деньги на новые зубы.

«Вышло даже меньше 3500 рублей»

У минчанки Людмилы (имя изменено. — Прим. ред.) 12 лет отсутствовал боковой зуб, она никак не решалась на имплантацию — было страшно. Со временем женщина начала замечать, что внешность ее изменяется — появилась носогубная складка с одной стороны, сдвинулись зубы.

— Весной решила, что имплантацию надо делать прямо сейчас. Деньги у меня были из накоплений на отдых, который в этом году я не планировала, — рассказала Людмила.

Она обратилась в частную клинику, консультация стоила 20 рублей, снимок — около 35 рублей. Помимо этого пациентке выписали много анализов, надо было сделать ЭКГ и другие исследования. По предварительным подсчетам, сумма без анализов выходила около 3600 рублей.

— Я решила обратиться в крупный медцентр. Там сказали, что недавно у них была закупка материалов для имплантации, поэтому проблем с оказанием услуг нет. Заверили, что вся процедура будет стоить не больше 3500 рублей.

Людмила сказала, что процедура оказалась проще, чем предлагали в первой клинике: никаких анализов, ЭКГ и профилактической гигиены, просто снимок, предварительная консультация (она стоила около 11 рублей), потом — первый этап имплантации. Все это женщина прошла, в итоге ей вживили имплант, еще около месяца надо было ждать, пока он приживется.

Недавно Людмила приступила ко второму этапу, ей сделали слепок, по которому изготовят коронку, 25 июля ее должны установить.

— Сумма имплантация вышла даже меньше 3500 рублей — это апрельские цены, пока они не поднялись, иначе я бы знала, так как оплачивать надо по факту. Оплата идет поэтапная — за процедуры, которые сделали.

Людмила не жалеет о том, что осталась без отдыха — здоровье важнее. С остальными зубами у нее нет проблем, но если бы пришлось вдруг ставить импланты даже на пять зубов, то она бы это сделала, хоть денег у нее нет, просто делала бы импланты по очереди.

«Врач успокоил: «Импланты будут, но дороже»

Недавно Земфира (имя изменено. — Прим. ред.) устанавливала два импланта. Девушка говорит, конечно, можно было бы поставить обычную коронку, но чтобы «зацепить» ее, пришлось бы спиливать здоровые зубы — жалко.

— Пошла в клинику, где работал хороший имплантолог. Выбрала двухэтапную имплантацию: сначала вкручиваются импланты, через месяца четыре ставятся коронки.

По совету врача Земфира выбрала импланты швейцарской фирмы Straumann. Приблизительная калькуляция по установке выглядела так: консультация — 10 рублей, два 3D снимка — около 120 рублей, гигиена полости рта — около 110 рублей, два импланта — 3500 рублей, два держателя для десны — 400 рублей, коронка, которую пациентка будет ставить в августе — около 2000 рублей. Всего получается около 6140 рублей.

— Импланты подорожали прямо при мне — изначально я записывалась на цену 1560 рублей за единицу, стоимость поднялась до 1750 рублей. С деньгами помог муж — часть оплатил. Оставшуюся сумму в 2000 рублей я оплачивала картой покупок, где рассрочка — три месяца, я ее уже погасила. Но за мной еще 2000 рублей на коронки — коплю эту сумму. Есть тревога, что не смогу завершить начатое дело, но врач успокоил, сказал, что импланты будут, но дороже, мол, они приедут к нам не напрямую, а через другие страны.

Минчанка говорит, что деньги за импланты по ее меркам немалые, но «что делать — здоровье». Конечно, на эту сумму ей хотелось бы куда-то полететь и отдохнуть, но семья нашей собеседницы решила это лето провести в Беларуси.

«С моей зарплатой 900 рублей это невозможно»

Недавно Алена (имя изменено. — Прим. ред.) ставила два зубных импланта в частной стоматологической клинике. При выборе клинике ориентировалась на рекомендации знакомых, поэтому шла к конкретному врачу.

— Записалась на консультацию за пару недель, потом месяц ждала своей очереди на первый этап имплантации, — рассказала Алена.

В середине июня она установила импланты системы Straumann, за все заплатила 4300 рублей. В эту сумму входят две консультации, снимок, установка импланта. Девушка отметила, что стоимость одного импланта в декабре прошлого года поднялась на 200 рублей.

— Через три-четыре месяца я приду на второй этап — на имплант будут наращивать коронку. Стоимость второго этапа примерно такая же, как и первого, но может быть выйдет немного дешевле.

Финансировал протезирование супруг Алены — он работает в иностранной компании, зарплата неплохая, но все равно около полугода семья откладывали «на зубы». Наша собеседница эти траты сама не смогла бы осилить: «С моей зарплатой в 900 рублей это невозможно».

Копила на авто, но деньги уйдут на зубы

Минчанке Лилии (имя изменено. — Прим. ред.) всего 25 лет, но девушка уже столкнулась со стоматологическими проблемами, мало того, что она «целое состояние вывалила» за терапевтическое лечение зубов, так сейчас еще ей надо устанавливать два импланта на коренные зубы.

— Когда начала обзванивать стоматологии и узнавать цены, то была в шоке. Только за удаление двух зубов мне нужно было заплатить около 700 рублей! Как мне объяснили, что под импланты надо удалять зубы не просто так, а с «подсадкой плазмы». А вся процедура имплантации стоила бы мне около 2000 долларов (больше 5000 рублей) — сумма зависит от расценок клиник, бренда импланта, — рассказала минчанка.

Но больше всего девушку насторожило предчувствие, что на ней «хотят нажиться, накрутить побольше». Поэтому она начала узнавать через знакомых, куда стоит обратиться за этой услугой.

— Посоветовали челюстно-лицевого хирурга, который работает в государственной поликлинике в платном кабинете. Он родом не из Беларуси, приезжий, молодой, но меня это не смутило, потому что отзывы о нем были только положительные.

Врач удалил девушке зубы, она заплатила за это по государственным расценкам — они оказались гораздо ниже, чем у частника. Сейчас девушка ждет, когда челюсть заживет и можно будет приступить к имплантации.

— Какие импланты мне будут ставить, сколько они будут стоить — понятия не имею. Не знаю, сколько это будет стоить, подорожает или нет. У врача не уточняла, а сам он не говорил. Но я не думаю, что это будет дороже тех самых 2000 долларов, как у частника. Просто этому врачу я доверяю полностью и буду ориентироваться на его мнение и советы.

Деньги на имплантацию у Лилии есть: два-три года она их откладывала — собирала на автомобиль. Конечно, ей очень жаль, что сейчас почтит все деньги «уйдут на зубы», а ее мечта отодвинется. Но у нее есть альтернатива — рабочая машина, на которой она ездит.

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