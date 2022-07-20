Волки встретились с гиеной 3 Герман Обухов

20.07.2022, 17:14

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Герман Обухов

Вояж Путина в Тегеран не более, чем жалкая попытка удержаться на плаву мировой политики.

Исторические сравнения неуместны, они живут только в одряхлевшем мозгу президента России Вовы Путина. Если сравнить с миром животных, то в 1943 году собрались львы с людоедом Сталиным, а нынче волчары с гиеной Путиным. Турция с Ираном пытаются "играть" свою игру, однако у них это слабо получается. Никакого большого влияния на глобальную политику они не оказывают. Турция попыталась показать норов и противиться вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, ничего из этого не получилось. Иран по-прежнему под санкциями Запада. Причем обе страны заявили о полном нежелании поставлять какое-либо оружие России для войны в Украине. Это означает только одно – вояж Путина в Тегеран не более, чем жалкая попытка удержаться на плаву мировой политики и заручиться какой-то поддержкой в этих странах, хоть помидорами из Турции, хоть автомобилями из Ирана. Ни о какой коалиции или тесного сотрудничества речи и быть не может.

На своем коротком брифинге Путин был в своем амплуа – "Запад не просчитал свои силы и санкции его погубят. Газ и нефть мы ему готовы поставлять, но он не хочет". Мы очень даже понимаем, что санкции никак экономически не коснутся обитателей Кремля и его окружения. Они как ели паюсную икру ложками, так и продолжают есть. Чего не скажешь о всем народе матушки Руси. Если не успели в этом году посадить на своем огороде картошку , то придется положить язык на полку. HIMARS делает свое дело в Украине, а в России приступит к своей работе "женщина с косой" и эти времена приближаются. Платить заплаты даже бюджетникам скоро будет нечем, если только не напечатать триллион рублей. Страна это проходила в начале 90-х, однако память у народа коротка. Сегодня никто не верит, что полки магазинов в России могут опять опустеть и появятся очереди за хлебом. Флаг им в зубы, если Путин сможет накормить 40 страждущих одной буханкой хлеба.

Закон развития общества никто не отменял. В истории человечества нет примера, когда страна-агрессор оказывалась победителем и устанавливала свое господство на века. Из мировой истории: Великобритания имела не менее 80 колоний и территорий в своем владении в начале 20 века, сегодня не осталось практически ни одной. Из новейшей истории: Россия смогла удержать страны Балтии в составе Советского Союза всего полстолетия. Время сжимается и сегодня нет никаких шансов заставить любую страну, начиная с маленькой Эстонии, не говоря уже об Украине, жить под контролем любой державы даже несколько лет. Россия может иметь хоть миллион ядерных боеголовок и десятимиллионную армию, но ими нельзя завоевать умы и души народа, который не хочет жить под чьим-то сапогом. Складывается впечатление, что именно этого в Кремле не понимают. У них время остановилось в 1988.

Герман Обухов, "Обозреватель"

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