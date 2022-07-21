Украинские партизаны на Запорожской АЭС дронами-камикадзе нанесли удар по врагу
- 21.07.2022, 7:42
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Дерзкая атака нанесла большой урон оккупантам.
Украинские партизаны 19 июля нанесли удар по оккупантам на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре Запорожской области.
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командования "Юг".
Украинский центр сопротивления сообщил, что в результате атаки партизан девять российских солдат получили ранения и неустановленное число было убито.
По данным оккупантов, российские войска на Запорожской АЭС были атакованы с помощью дронов-камикадзе, которые обладают высокой точностью и недостаточной ударной силой, чтобы повредить ядерные реакторы Запорожской АЭС.
Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.