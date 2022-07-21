В оккупированных Херсоне и Скадовске гремят мощные взрывы 2 21.07.2022, 8:49

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Скадовск расположен примерно в 90 км от ближайшей точки, откуда можно ударить из HIMARS.

Поздно вечером 20 июля в оккупированных Херсоне и Скадовске прозвучали взрывы. Об этом сообщает "Суспильне".

"В Скадовске слышны взрывы и выстрелы, сообщают местные жители, – говорится в сообщении. – В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного".

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" сообщил, что в Скадовске горит склад боеприпасов, и опубликовал видео.

Журналист Иван Яковина обратил внимание на две интересные детали:

"В ночь ВСУ нанесли удар по оккупированному Скадовску (Херсонская область).

Там что-то сейчас взрывается и горит. Но интересно тут вот что:

1. Город этот расположен примерно в 85-90(!) км от ближайшей точки, откуда можно запустить Хаймарсы. То есть стреляют чем-то дальнобойным или разбили ПВО РФ настолько, что украинские самолеты уже свободно летают далеко за линию фронта.

2. Если протянуть воображаемую линию от Николаева через Херсон на Скадовск, то дальше примерно по ней будет Армянск, Джанкой, российские военные базы на севере Крыма. В сочетании со вчерашним уничтожением крутого радара в Лазурном, это говорит о том, что Украина расчищает от российских комплексов ПВО воздушный путь на Крым...

Можно предположить, что по этой дороге через некоторое время в Крым полетят дальнобойные подарки от американского дяди Джо.

Представляете себе, какой праздник будет в Кремле, если будет уничтожена вертолетная военная база в Джанкое или авиабаза штурмовиков Су-24 в Гвардейском?"

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