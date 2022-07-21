Банки готовятся к массовому исходу из Беларуси? 21.07.2022, 8:53

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Первый уже пошел.

В Беларуси сокращается количество игроков в банковской системе. В июле изменил свой юридический статус Абсолютбанк, после чего стал не банком, а небанковской кредитно-финансовой организацией.

Его примеру могут последовать и другие финансовые организации, пишет belmarket.by.

Еще год назад в банковской системе насчитывалось 24 банка, но эта величина не стала статичной. В конце прошлого года завершился процесс присоединения Идеи Банка к МТБанку, а в мае 2022-го Франсабанк был поглощен белорусским Альфа-Банком.

Но на этом сжатие банковской системы не закончилось. Как сказано выше, в июле акционеры Абсолютбанка решили переименовать его в небанковскую кредитно-финансовую организацию.

Чем она отличается от банка? НКФО не имеет права оказывать многие финансовые услуги населению. Так, Абсолютбанк после трансформации в небанковскую кредитно-финансовую организацию «Оптикурс» не сможет привлекать вклады населения, открывать и вести счета физлиц, выпускать платежные карточки.

Ни в комментариях Абсолютбанка, ни в комментариях Нацбанка ни слова не было сказано о том, почему банк решил изменить юридический статус. Однако из открытых источников известно, что в прошлом году банк попал под американские санкции и после этого стал сворачивать часть бизнеса, в частности приостановил обслуживание карточек международной платежной системы Visa.

Еще одна важная деталь: упомянутый банк входил в число аутсайдеров по величине нормативного капитала.

До 2015 года Нацбанк требовал, чтобы капитал всех банков соответствовал 25 млн евро, и добился этого. Банки, которые не выполнили это требование, ушли с рынка.

С 2016 года Нацбанк стал устанавливать требования к капиталу банков в рублях и увеличивать их на уровень инфляции. На 2022 год минимальный размер капитала банков определен на уровне 66,66 млн рублей.

На 1 июня не выполнял этот норматив Цептер Банк (капитал банка составлял 62,21 млн рублей). Кроме того, еще у четырех банков (Банк «Решение», БТА Банк, РРБ-Банк, Статусбанк) величина капитала находится вблизи порогового значения. Их капитал превышает минимальный уровень лишь на считанные проценты.

Соответственно, если Нацбанк с 2023 года традиционно увеличит требования к капиталу банков на уровень инфляции (которая в этом году уже превысила 17 %), перечисленные банки могут столкнуться с невыполнением важного показателя, и это чревато утратой лицензии на банковскую деятельность.

Велика вероятность, что описанная выше проблема в ближайшее время породит переговоры между Нацбанком и малыми коммерческими банками по вопросу соблюдения последними требования по величине капитала. И от регулятора будет зависеть, какие коммерческие банки останутся, а кому придется уйти с рынка.

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