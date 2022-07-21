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Bellingcat: Большинство русского спецназа ВСУ «покрошили» еще в первые недели войны

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  • 21.07.2022, 17:23
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Bellingcat: Большинство русского спецназа ВСУ «покрошили» еще в первые недели войны

У РФ закончились подготовленные военные.

Бойцы ВСУ уничтожили громадное количество российских спецназовцев еще в первые недели полноценного военного вторжения РФ в Украину. Об этом рассказал руководитель международного исследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев в комментарии Радио НВ.

По его данным, из-за громадных потерь в России быстро закончились "подготовленные люди в армии" и потому россияне вербуют солдат с боевым опытом для войны в Украине практически открыто ‒ не соблюдая никакой конспирации.

"Вот одна из причин, почему они так быстро и вообще забывая о каких-то претензиях, что они не занимаются ЧВК, работают через ЧВК. Это тот момент, когда плохой герой в фильме понимает, что уже все знают, что он плохой, что он злой и не надо уже искать даже более сложные дорожки, чтобы не показать свое злое лицо. Вот мы находимся на этом этапе", – подчеркнул Грозев.

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