закрыть
21 июля 2022, четверг, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В пятницу в Беларуси ожидается до +33°C

  • 21.07.2022, 19:30
В пятницу в Беларуси ожидается до +33°C

Объявлен желтый уровень опасности.

Желтый уровень опасности из-за высокой температуры объявлен в Беларуси на 22 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 22 июля, будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 12 до плюс 17 градусов, а по западу - до плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25-30 градусов. По западу максимальная температура достигнет плюс 31-33 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Аркадий Бабченко
Ожидает ли Россию военный бунт?
Ожидает ли Россию военный бунт? Ксения Кириллова
Стратегическое поражение Кремля
Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников