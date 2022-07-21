В пятницу в Беларуси ожидается до +33°C 21.07.2022, 19:30

Объявлен желтый уровень опасности.

Желтый уровень опасности из-за высокой температуры объявлен в Беларуси на 22 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 22 июля, будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 12 до плюс 17 градусов, а по западу - до плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25-30 градусов. По западу максимальная температура достигнет плюс 31-33 градусов.

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