Любовник жены украл все сбережения лидчанина-дальнобойщика, пока тот был в рейсе 2 21.07.2022, 22:34

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Мужчина собирал деньги на квартиру сыну.

В Лиде 12 июля местный житель, работающий дальнобойщиком, обратился в милицию и сообщил, что у него из квартиры украдены 38 000 евро и 9500 долларов. Оперативники установили подозреваемого, им оказался другой 47-летний лидчанин — он периодически делал ремонт у потерпевшего. Мужчина на допросе признал свою вину и рассказал довольно нетривиальные подробности, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Оказалось, все началось еще шесть лет назад. Потерпевший обратился к подозреваемому за услугами по косметическому ремонту. А тот вдобавок к ремонту еще и завел романтические отношения с его женой. Любовники пользовались тем, что хозяина квартиры подолгу не было дома. Ремонтник даже сделал себе дубликат ключей и, когда хозяин уезжал в рейс, мог в любое время приходить в квартиру для встречи с его супругой.

Но весной этого года строитель расстался со своей 42-летней любовницей. Зная, где в семье хранятся деньги и что по выходным женщина уезжает на дачу, он в конце апреля проник в квартиру и совершил кражу.

Хозяин обнаружил пропажу денег, которые собирал на квартиру сыну, только летом, когда вернулся из очередного рейса. К слову, за 2,5 месяца преступник уже успел потратить часть средств, купив автомобиль для своей сожительницы и мебель. Но все же большая часть денег осталась нетронутой — их изъяли.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.

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