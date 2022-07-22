Три белорусских клуба проиграли в Лиге конференций
- 22.07.2022, 8:49
Ответные матчи состоятся через неделю.
21 июля три белорусских футбольных клуба играли во втором раунде квалификации Лиги конференций, и все проиграли, сообщает euroradio.fm.
Минское "Динамо" уступило израильскому "Хапоэлю" со счетом 1:2. Футболисты "Гомеля" проиграли греческому "Арису" — 1:5. А БАТЭ завершил матч с турецким "Коньяспором" со счетом 0:3.
Ответные матчи состоятся через неделю. По решению УЕФА, белорусские команды обязаны проводить свои домашние матчи за границей и без зрителей.