Три белорусских клуба проиграли в Лиге конференций 22.07.2022, 8:49

Ответные матчи состоятся через неделю.

21 июля три белорусских футбольных клуба играли во втором раунде квалификации Лиги конференций, и все проиграли, сообщает euroradio.fm.

Минское "Динамо" уступило израильскому "Хапоэлю" со счетом 1:2. Футболисты "Гомеля" проиграли греческому "Арису" — 1:5. А БАТЭ завершил матч с турецким "Коньяспором" со счетом 0:3.

Ответные матчи состоятся через неделю. По решению УЕФА, белорусские команды обязаны проводить свои домашние матчи за границей и без зрителей.

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